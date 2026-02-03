Pablo Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte: "No acostumbro a debatir en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha"

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado públicamente la invitación cursada por el escritor Arturo Pérez-Reverte para participar en las jornadas sobre la Guerra Civil que este prepara junto al periodista Jesús Vigorra. Iglesias ha justificado su negativa al considerar que se trata de un espacio promovido por lo que define como “propagandistas de la ultraderecha”.

Las jornadas, inicialmente previstas para celebrarse entre finales de enero y principios de febrero, fueron suspendidas tras la retirada de varios ponentes y ante el riesgo de protestas y altercados en la sede prevista. Finalmente, el encuentro se celebrará del 5 al 9 de octubre en Sevilla, bajo el título “1936. La guerra que perdimos todos”, y contará con el respaldo de la Fundación Cajasol.

Pérez-Reverte explicó en su momento que la cancelación respondió, por un lado, a la ruptura del equilibrio ideológico entre los participantes tras varias renuncias y, por otro, a la posibilidad de que se produjeran actos de boicot o escraches que alteraran el desarrollo normal del foro. El escritor lamentó lo que calificó como una creciente crispación en el debate público y alertó de una “deriva preocupante” en la discusión política e histórica en España.

Entre las bajas más destacadas figuraron el escritor David Uclés, el dirigente de Izquierda Unida Antonio Maíllo, la historiadora Zira Box y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros, algunos de los cuales expresaron su malestar por la presencia de figuras vinculadas a la derecha y la extrema derecha.

Tras estas renuncias, Pérez-Reverte descartó volver a invitar a Uclés porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas". En cambio, anunció una nueva invitación a Pablo Iglesias, a quien animó a acudir al foro "para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores, se presente aquí con todos a debatir y discutir todos esos asuntos de una manera civilizada".

Iglesias rechaza el foro y cuestiona el marco del debate

La respuesta del exlíder de Podemos llegó a través del programa ‘Malas Lenguas’, emitido en La 2 de RTVE. En su intervención, Iglesias rechazó la invitación con una comparación irónica: “Pérez-Reverte organizando unas jornadas sobre la Guerra Civil es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo”.

A su juicio, es importante diferenciar entre lo que puede ser un escritor y lo que considera un “propagandista de la derecha”, al que acusó de insultar habitualmente a determinados sectores políticos.

Iglesias defendió que los marcos desde los que la derecha y la extrema derecha abordan la Guerra Civil no permiten afrontar la cuestión histórica clave para entender el presente, y valoró positivamente que algunos invitados reconsideraran su participación tras conocer el contexto del foro. “Creo que estuvo muy bien que algunos que estuvieran despistados dijeran que ese no era un lugar adecuado”, afirmó, antes de concluir: “Agradezco la invitación, pero conmigo que no cuenten”.

Posteriormente, Iglesias compartió el vídeo de su intervención en su perfil oficial de la red social X, acompañándolo de un mensaje en el que reiteró su postura: “Agradezco a Pérez-Reverte su invitación pero no acostumbro a debatir en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan”, aunque precisó que sí está dispuesto a debatir en espacios como RTVE.