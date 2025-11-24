Los diez fugitivos más buscados en España y para los que la Policía Nacional pide la colaboración ciudadana.

La Policía Nacional solicita de nuevo la colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España, todos ellos reclamados por delitos graves y entre los que figuran un asesino, agresores sexuales, narcotraficantes relevantes, ladrones o individuos reclamados por trata de seres humanos.

Las imágenes que desde este lunes difunde la Policía para que la ciudadanía pueda aportar pistas incluyen, además de fotografías reales, otras generadas mediante inteligencia artificial en la que se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

Cualquier indicio o dato sobre estos fugado puede ser comunicado de forma confidencial a la dirección de correo electrónica losmasbuscados@policia.es.

Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos, junto al resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.