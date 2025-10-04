El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha advertido este sábado sobre la "paralización" de dos obras de mejora del paseo Juan Carlos I, que suman un millón de euros y están "bloqueadas desde hace meses" por la falta de gestión y supervisión del Gobierno municipal de José Luis Sanz. "Durante el anterior mandato, impulsamos importantes actuaciones en la zona, como la remodelación del paseo de Torneo y dejamos lista la planificación de la rehabilitación de la Torre La Única y la creación de pistas deportivas en el Paseo Juan Carlos I, proyectos ya diseñados, financiados y adjudicados".