El PSOE ha llevado al Parlamento andaluz la queja de los comerciantes de la Macarena afectados por la obra del Metro, concretamente de la línea 3 Norte, pero el voto en contra del PP ha impedido que se debatiera en la Cámara andaluza. Los comerciantes afectados por las obras están alarmados por la "inactividad e incompetencia" del Ayuntamiento de Sevilla.

La proposición no de ley que presentó el PSOE buscaba darles apoyo a los comercios afectados y mantener vivos los barrios.