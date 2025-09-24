El PSOE ha llevado al Parlamento la queja de los comerciantes de la Macarena
El PSOE ha llevado al Parlamento andaluz la queja de los comerciantes de la Macarena afectados por la obra del Metro, concretamente de la línea 3 Norte, pero el voto en contra del PP ha impedido que se debatiera en la Cámara andaluza. Los comerciantes afectados por las obras están alarmados por la "inactividad e incompetencia" del Ayuntamiento de Sevilla.
La proposición no de ley que presentó el PSOE buscaba darles apoyo a los comercios afectados y mantener vivos los barrios.