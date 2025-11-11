La retirada de plantas y macetas en la calle Azafrán del centro de Sevilla ha generado posiciones enfrentadas entre residentes del barrio. El operativo de los servicios municipales retiró numerosas plantas, macetas y objetos acumulados. Para parte del vecindario, aquel rincón era un “símbolo de vida y naturaleza”; para otros, se había convertido en un “foco de problemas de convivencia”. ¿Dónde trazar la línea entre la expresión personal y el equilibrio comunitario?