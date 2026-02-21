La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) lleva a cabo este fin de semana en el Teatro de la Maestranza el proceso de selección de las voces que conformarán el coro amateur que interpretará, junto a los músicos de la orquesta, el programa Canta con la ROSS los días 15, 16 y 17 de julio de 2026. En total, la ROSS ha recibido 1082 inscripciones de personas interesadas en participar en dicho proyecto.

Desde la ROSS informaron este sábado que a lo largo de todo el fin de semana se llevarán a cabo las pruebas que consistirán en un encuentro con los directores del programa para el que no es necesario contar con experiencia musical previa. Eso sí, las personas seleccionadas deberán comprometerse a participar en todos los ensayos previstos entre los meses de marzo y julio de 2026, además de recibir la formación vocal correspondiente.

Los participantes que finamente sean seleccionados recibirán formación vocal especializada, asistirán a los ensayos e interpretarán, junto a la ROSS, algunos de los coros más célebres de la historia de la ópera en el Teatro de la Maestranza, como Carmen de Bizet, Aida y Nabucco de Verdi o Turandot de Puccini, entre otras obras emblemáticas del repertorio operístico.

Esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada la pasada temporada, cuando la ROSS impulsó un proyecto similar para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las obras más importantes de la historia de la música, en el que participaron más de 500 personas. "El gran éxito de esa primera edición con lleno absoluto en sus dos conciertos, ha llevado a la orquesta a ampliar en 2026 a tres el número de funciones de Canta con la ROSS, una iniciativa que se enmarca dentro del programa Feeling ROSS", informan desde la Sinfónica.