El sabor del amor llega a Sevilla de la mano de Sweet Bakery
La pastelería artesanal celebra el 14 de febrero con creaciones especiales disponibles en sus tres establecimientos de la ciudad
San Valentín se ha convertido en una de las fechas más señaladas del calendario para celebrar el amor a través de experiencias y pequeños detalles. En Sevilla, Sweet Bakery se suma a esta tradición con una propuesta irresistible: una colección de dulces especiales elaborados de forma artesanal y pensados para sorprender. Desde su nacimiento en 2018 en Montequinto hasta su expansión a Viapol y al centro de la ciudad, la firma ha mantenido su apuesta por ingredientes de primera calidad y sabores equilibrados. Sus creaciones exclusivas para el 14 de febrero ya están disponibles en sus establecimientos.