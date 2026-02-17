Santa Justa retoma el AVE Madrid-Sevilla con calma y dudas por billetes: "Es un poco caótico todo"
La estación de Sevilla vive este martes una jornada de relativa tranquilidad mientras los viajeros preguntan cómo cambiar billetes tras la vuelta del AVE
Renfe, Iryo y Ouigo reanudan la alta velocidad Madrid-Andalucía con planes alternativos para Málaga y Huelva
El foco de la mañana está en el servicio de información, donde se concentra el movimiento. Allí se repite la misma escena: pasajeros que se acercan, preguntan y tratan de aclarar qué opciones tienen. ¿Cuál es el siguiente paso para quienes necesitan reorganizar su viaje?