La predicción de Aemet para Sevilla mantiene para lo que resta de viernes y el sábado cielos nubosos o cubiertos, con chubascos frecuentes y tormentas, más probables e intensos en las horas centrales y de tarde. El domingo seguirá la inestabilidad, aunque con precipitaciones algo menos frecuentes y tendencia a abrir claros en la segunda mitad del día.

A partir del lunes, los modelos indican una progresiva disminución de la probabilidad de lluvia, con intervalos nubosos, chubascos más aislados y un descenso de las temperaturas mínimas, configurando un escenario de mayor estabilidad para el arranque de la próxima semana.