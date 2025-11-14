Fin de semana con tiempo aún inestable en Sevilla, con treguas más largas antes de la mejora de comienzos de semana
La predicción de Aemet para Sevilla mantiene para lo que resta de viernes y el sábado cielos nubosos o cubiertos, con chubascos frecuentes y tormentas, más probables e intensos en las horas centrales y de tarde. El domingo seguirá la inestabilidad, aunque con precipitaciones algo menos frecuentes y tendencia a abrir claros en la segunda mitad del día.
A partir del lunes, los modelos indican una progresiva disminución de la probabilidad de lluvia, con intervalos nubosos, chubascos más aislados y un descenso de las temperaturas mínimas, configurando un escenario de mayor estabilidad para el arranque de la próxima semana.