El Día Mundial de la Pizza se celebra este 9 de febrero rindiendo homenaje a uno de los platos más universales de la gastronomía italiana. En Sevilla, Alimentari e Diversi se suma a esta conmemoración desde el corazón del Casco Antiguo, donde ha logrado situarse entre las mejores pizzerías de Europa. Al frente del proyecto están los hermanos napolitanos Antonio y Lorenzo Falzarano, que apuestan por una pizza elaborada con productos italianos y una masa de fermentación lenta. Su propuesta va más allá del plato, buscando ofrecer una experiencia que conecte con la cultura y la tradición de Italia.