El SMI sube a 1.221 euros en 2026 con efectos retroactivos desde enero
La medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, incluirá atrasos en nómina y blindará la subida frente a la absorción de pluses
El Gobierno ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, 37 euros más que en 2025. El incremento, del 3,1%, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores recibirán atrasos en nómina. La medida afectará a 2,5 millones de personas en España y a más de 510.000 en Andalucía. Además, el Ejecutivo prepara otro decreto para evitar que las empresas compensen la subida reduciendo complementos salariales. Los perceptores quedarán exentos de IRPF.