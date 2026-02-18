El Gobierno ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, 37 euros más que en 2025. El incremento, del 3,1%, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores recibirán atrasos en nómina. La medida afectará a 2,5 millones de personas en España y a más de 510.000 en Andalucía. Además, el Ejecutivo prepara otro decreto para evitar que las empresas compensen la subida reduciendo complementos salariales. Los perceptores quedarán exentos de IRPF.