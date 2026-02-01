El tren, un medio de transporte que en los últimos años había experimentado un auge fantástico, ya no inspira la misma confianza que antes de lo que ocurrió hace dos semanas Adamuz. Las tragedias marcan y los viajeros, como seres humanos que son, han reaccionado con empatía hacia las víctimas, eso en primerísimo lugar, pero también con recelo e inseguridad hacia el ferrocarril. “La vida sigue y no hay más remedio que coger el tren”, como apunta algún pasajero, pero la inquietud, cierta psicosis y, por qué no decirlo, el miedo pasan a ser sentimientos frecuentes entre quienes siguen moviéndose de esta manera a pesar de todo. Y parece lógico e inevitable, porque un accidente que acaba con 46 vidas no puede dejar indiferente a nadie.