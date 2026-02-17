TRENES
Un AVE de Renfe, parado en Adamuz tras engancharse con la catenaria

La vuelta del AVE Madrid-Sevilla se vive este martes con relativa tranquilidad en Santa Justa

Muchos pasajeros consultan cómo cambiar sus billetes en el servicio de información

Renfe, Iryo y Ouigo reanudan la alta velocidad Madrid-Andalucía con planes alternativos para Málaga y Huelva

Se reanuda la linea de alta velocidad Sevilla Madrid / Antonio Pizarro
Ismael Rubio

Sevillla, 17 de febrero 2026 - 13:21

