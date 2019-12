Ana Guerra, Cepeda y Miguel Poveda protagonizan la agenda cultura de Sevilla este fin de semana

La Navidad no da tregua a la actividad cultural de Sevilla. A las representaciones de West Side Story, que todavía se puede ver en el Teatro de la Maestranza, se unen el concierto conjunto de Ana Guerra y Cepeda en Cartuja Center, el aniversario de Miguel Poveda en Fibes, la presentación del nuevo proyecto de Carlos Tarque en la Sala Custom o el recital del violinista Paco Montalvo en Cartuja Center.

Ana Guerra y Cepeda, vis a vis en Cartuja Center

Hace más de dos años que no paran de cosechar éxitos. Ana Guerra con Reflexión y Luis Cepeda con Principios, trabajo que ha reeditado con Nuestros principios. Ahora, ambos artistas realizan una gira conjunta por todo el país bajo el nombre de ImaginBank, que llega a Cartuja Center este viernes a las 21:30. Durante los 16 conciertos de la gira ImaginBank, Cepeda y Ana Guerra ofrecen una selección de sus temas que han presentado durante estos últimos meses en sus respectivas giras, además de alguna que otra sorpresa conjunta.

Además, Cepeda y Ana Guerra participarán en un encuentro con estudiantes en la Universidad de Sevilla previo al concierto. Una oportunidad de conocer de cerca a los dos artistas en una charla conducida por el locutor musical Xavi Martínez. El encuentro previo se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a las 11:30.

El nuevo proyecto de Carlos Tarque en la Sala Custom

Este sábado a las 22:00 actúa en la sala Custom Carlos Tarque (cantante de M Clan) junto a su actual proyecto, la Asociación del Riff. Además de Carlos Tarque, estarán Carlos Raya, Coki Giménez e Ivan González Chapo, una de las bandas más poderosas del panorama del rock en castellano, siendo los músicos que han tomado parte en la grabación del disco que presentan.

Miguel Poveda cumple 30 años sobre las tablas en Fibes

Desde este viernes hasta este domingo a las 21:00 se celebran tres conciertos de Miguel Poveda en Fibes. La actuación pertenece a la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico, llamado El tiempo pasa volando. Se trata de un álbum doble que incluye flamenco tradicional en uno y en el otro versiones de canciones de Los Chichos, El Pescaílla, Bambino, Manzanita y Lole y Manuel, entre otros artistas. Fue publicado en el mes de noviembre del pasado año y con este disco y la gira celebra sus treinta años de carrera.

Últimas funciones de 'West Side Story' en el Maestranza

Hasta este sábado permanece en cartel el espectáculo West Side Story en el Teatro de la Maestranza. Se trata de un musical estrenado en el año 1957 en Broadway, escrito por Arthur Laurents, con música de Leonard Bernstein y coreografía y dirección de Jerome Robbins. La versión española está realizada por Alejandro Serrano y David Serrano, Federico Barrios y Gaby Goldman.

Jueves a las 20:00, viernes y sábado a las 17:00 y a las 21:00.

El violinista Paco Montalvo en el espacio Cartuja Center

Paco Montalvo vuelve a Sevilla para presentar su nuevo espectáculo este sábado y este domingo en Cartuja Center. Creador de un estilo innovador, Paco Montalvo se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo musical. En su nuevo espectáculo lleva a cabo una fusión entre dos mundos: la fuerza y la pasión del flamenco con la belleza y la elegancia del clásico.

La unión de lo mejor de dos estilos tan diferentes y a la vez tan parecidos y que no es más que la evolución natural de sus trabajos anteriores en los que siempre ha ofrecido una visión inédita del comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

Sábado a las 21:00, domingo a las 21:00.

Joana Jiménez le canta a la Navidad

El Teatro Los Remedios (C/ Juan Ramón Jiménez, 22) acoge este sábado a las 20:30 el concierto de Joana Jiménez, Cantando a la Navidad. Se trata de un recital en el que la cantante hace un repaso por los villancicos más flamencos, haciéndolos suyos y llevándolos a su terreno. El precio de las entradas es de 18 euros.

Flamenco con raíces trianeras en la Sala Cero

Los días 11 y 12 de diciembre y 18 y 19 de marzo la Sala Cero Teatro acoge el ciclo de conciertos Manuel de Falla, compuesto por cuatro conciertos: En terras Despanya, Triana de azulejo, La saeta e Iacobus Yspanias. El primero de los recitales se celebró este miércoles y este jueves le toca el turno a Rocío Díaz, Manolo Franco y Luisa Palicio, que actúan a las 20:30 y llevan a la Sala Cero Triana de azulejo.

Entradas a 14 euros.

Un musical para rendir homenaje a Lola Flores en Box Cartuja

Este viernes a las 21:00 hay una representación del montaje Lola, el musical en el espacio Box Cartuja. Se trata de un espectáculo musical dedicado a la figura de Lola Flores inspirado en su vida. Esta función supone el estreno de la obra a nivel nacional.

Por otro lado, este sábado a las 20:00 está programada una representación del espectáculo de magia StarMan en este mismo espacio. Se trata de la nueva creación de Dakris, conocido como el mago invisible, inspirado en la canción StarMan, del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowi.

'Mata Hari: la última gran mentira', en La Fundición

Desde este viernes hasta este domingo se representa Mata Hari: la última mentira en la sala La Fundición de Sevilla. Es una producción de la compañía La Turista, escrita e interpretada por Rosario Lara, bajo la dirección de Gregor Acuña-Pol.

Mata Hari narra el mito en primera persona, la gran bailarina exótica de la Belle Èpoque, alias H21, que fue fusilada en octubre de 1917. Este monólogo la presenta como la mujer madura que aún hace valer su sensualidad en la Alemania nazi y la enfrenta a su última mentira.

Entradas a 14 euros, funciones a las 20:30.

Dos espectáculos teatrales en el Central

Este viernes y este sábado 20:00 hay funciones del montaje de danza Una gran emoción política en la sala B del Teatro Central. Luz Arcas, creadora de la coreografía, y Abraham Gragera, dirección y composición musical, son los directores y autores de la dramaturgia de este espectáculo para seis intérpretes, dos músicos y cinco figurantes inspirados en textos de la escritora María Teresa León. Se trata de una produccion del Centro Dramático Nacional y la compañía La Phármaco.

Por otro lado, también este viernes y este sábado a las 21:00 se representa el espectáculo teatral Ricardo III en la sala A del Teatro Central. Es una adaptación de la conocida obra de William Shakespeare realizada por Miguel del Arco, encargado también de la dirección, y Antonio Rojano. El reparto está compuesto por los actores Álvaro Báguena, Chema del Barco, Israel Elejalde, Alejandro Jato, Verónica Ronda, Cristóbal Suárez y Manuela Velasco. Se trata de una producción de la compañía El Pavón Teatro Kamikaze.