Conferencia sobre 'La articulación del Mundo Ibérico a 500 años de la primera globalización' en el Archivo de Indias

La Plataforma para la Defensa del Mundo Hispánico vuelve a organizar el próximo martes 17 de mayo, a las 19:00, una nueva sesión centrada en el mundo hispánico. En esta ocasión, será en el Archivo de Indias y estará protagonizada por Frigdiano Álvaro Durántez Prados, director de la Cátedra Funiber de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía y profesor de la Universidad Europea del Atlántico. Durántez Prados pronunciará la conferencia La articulación del Mundo Ibérico a 500 años de la primera globalización.

Esta ponencia será de entrada libre hasta completar aforo (entrada por el edificio de la Cilla, C/ Santo Tomás) y contará en su presentación con Gonzalo Sichar Moreno, director de Última Línea y presidente del Instituto de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones (IERSO).

Frigdiano Álvaro Durántez Prados

Frigdiano Álvaro Durántez Prados (Madrid, 1969) es Doctor Europeus y Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), director de la cátedra Funiber de Estudios Iberoamericanos y profesor de la Universidad Europea del Atlántico.

Durántez es pionero en la corriente contemporánea del Paniberismo o Iberofonía, teoría y tendencia geopolítica y cooperativa que propugna la definición y la articulación del Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa de todos los continentes.

Al acto del próximo martes han confirmado su asistencia numerosas personalidades y diplomáticos como la directora del Archivo de Indias, Esther Cruces, o los cónsules de diferentes países hispanoamericanos.

Plataforma para la Defensa del Mundo Hispánico

Andrés Joaquín Egea Romero es el coordinador de la Plataforma en Defensa del Mundo Hispánico. Egea cuenta como el objetivo de esta entidad se centra en la defensa y la necesidad de reconciliar a América con su pasado español, recuperando valores y logros compartidos. Asimismo, se trata de subrayar el mestizaje y la lengua como hecho originario de la comunidad hispánica, sin eludir los errores cometidos, pero sin ocultar los factores positivos que han posibilitado la formación y desarrollo de la vida actual americana.

A pesar de la juventud de la Plataforma, ha alcanzado rápida notoriedad al impulsar una iniciativa al Congreso de los Diputados de España en la que se preguntaba al Gobierno sobre sus planes para celebrar los 500 años de la conquista de México.

"Con esta acción se pretendió reivindicar papel de España en América, recuperando el pensamiento de políticos, artistas e intelectuales españoles y americanos como el argentino Hipólito Irigoyen, el poeta nicaragüense Rubén Darío, o los españoles Rafael Altamira y Salvador de Madariaga, entre muchos otros, que defendieron el Hispanoamericanismo", detalla el coordinador de la plataforma.

En este contexto, entre los proyectos ideados por esta plataforma, se encuentra la creación de un ciclo de conferencias / foro de debate mensual sobre el papel de España en América, así como abrir líneas de investigación que profundicen en la relación de España e Hispanoamérica en todas las disciplinas, en la que participen intelectuales, políticos, historiadores, profesionales e investigadores de los dos hemisferios, a los que se sumen Universidades, Reales Academias, Consulados y entidades que vinculen a España con América.

"Este foro queremos que desemboque, con motivo del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, en un foro Iberoamericano en 2029 que sea la simiente de un nuevo Hispanoamericanismo", anuncia Egea.

El pasado 1 de marzo, tuvo lugar la el acto inaugural de la Plataforma presidido por la Margarita Paneque Sosa, delegada Institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Javier Navarro Luna, decano de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, y Felicidad Rodríguez Sánchez, presidenta de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz y la directora del Archivo General de Indias, la Esther Cruces Blanco.

Acudieron a la cita representantes de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, una representación de diferentes países hispanoamericanos, entre ellos, Javier Helamán, cónsul de El Salvador en Sevilla; Alenka María Rojas, cónsul de Bolivia en Sevilla; Aline Lara Galicia, coordinadora de cultura del Consulado Honorario de México en Andalucía; el comandante naval de Sevilla Javier Albert Pérez, y Francisco López Menudo, presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, así como múltiples personalidades del mundo universitario y de la cultura sevillana.

La Plataforma cuenta con la colaboración en la actualidad de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) así como con el auspicio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, a los que se siguen sumando instituciones y particulares.

El coordinador de la Plataforma es también el director del Colegio Buen Pastor de Sevilla, y cuenta con el apoyo de numerosas personalidades como Tomás Póveda, ex director de la Casa de América de Madrid; José Antonio Sierra, del Círculo Americanista de Málaga; Adolfo González, ex vicedecano de la Universidad de Sevilla y ex diputado del PP; numerosos catedráticos de la Universidad de Sevilla de la talla de Jesús Palomero, Manuel García, Fernando Díaz Del Olmo, Pablo Emilio Pérez-Mallaína, entre otros; historiadores del Arte e investigadores como Adolfo Gandarillas y Reyes Damigo; la consejera de la Biblioteca Pública Infanta Elena, Reyes Pro Jiménez; el escritor Francisco Pérez Aguilar; los abogados Alberto Pérez-Solano y Gonzalo Pacheco y un largo etcétera de personalidades de diferentes ámbitos.