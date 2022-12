Cruz Roja y Mangafest se unen para una gran recogida de juguetes en Sevilla

Tres días de Cultura Asiática y Ocio Digital en Sevilla. El XII Mangafest se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos y cuenta con centenares de actividades para todos los públicos. K-Pop, Cosplay, videojuegos, concursos, talleres, juegos de mesa y más de 30 invitados nacionales e internacionales se darán cita desde este viernes en Sevilla.

Asimismo, en esta edición no faltarán propuestas familiares que harán de Mangafest, una cita ineludible para los más pequeños de la casa. Los niños podrán conocer a los personajes de sus cuentos favoritos y participar con ellos en cuentacuentos, bailes, juegos y talleres. No es la única novedad.

La solidaridad gana peso en esta edición, a las puertas de las fiestas navideñas y, junto a Cruz Roja Juventud, el evento mantendrá instalada una zona de donaciones de juguetes, ubicada en el stand e la entidad, en el Pabellón 2, donde un equipo de voluntariado informará sobre la iniciativa y recogerá los productos con el fin de que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad.

En cuanto al tipo de juguetes que se pueden donar, deben ser productos nuevos, educativos, no sexistas, no bélicos y que fomenten el compañerismo entre los más pequeños. "Cruz Roja Juventud considera que no existe infancia de primera e infancia de segunda categoría", asegura la entidad solidaria. Además, "el juego simbólico significa una representación de la realidad con la que el niño o la niña puede familiarizarse con la realidad social y cultural que le rodea, así como adquirir y desarrollar habilidades y capacidades afectivas, sociales, intelectuales, creativas, comunicativas y físicas. Un juguete educativo permitirá adquirir valores como el respeto y la tolerancia hacia las personas, normas y reglas y potenciar la socialización", apuntan.

Asimismo, entidades sin ánimo de lucro serán invitadas a asistir al festival y que sus beneficiarios disfruten de la experiencia Mangafest. En concreto, una decena de entidades sociales sevillanas que ayudan a colectivos que se enfrentan tanto a una enfermedad como a una discapacidad o la exclusión social.Así todo, la fiesta de la cultura asiática arranca con las entradas de sábado agotadas, pero aún con disponibilidad para hoy y el domingo. Se pueden adquirir en la web del festival (www.mangafest.es). Además, las entradas de domingo cuentan con una promoción de 3x2 en la web.