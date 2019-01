Croquetas: dónde comerlas en Sevilla y acertar

Aunque está claro que para todo el mundo las mejores son las de su madre, las croquetas son el único plato que despierta pasiones en Sevilla, sean del sabor que sean. Lo importante es comerlas, ya sean de puchero, de cola de toro, de bacalao... da igual los ingredientes que se utilicen para elaborarlas porque este manjar siempre es la estrella en todas las reuniones gastronómicas.

Aprovechando que este miércoles, 16 de enero, se celebra el Día Internacional de la Croqueta, a continuación se ofrece una selección de bares y restaurantes donde poder degustarlas y disfrutar tanto como si se fueran las de una madre.

Becerrita

Un templo de la croqueta donde todo croquetero debe peregrinar es Becerrita, en la calle Recaredo. A la fama totalmente merecida de las de cola de toro se suman las de anchoa con leche condensada. Las croquetas de jamón o las de cola de toro están siempre en la carta.

El resto, con unas combinaciones de ingredientes deliciosas, van alternando a lo largo de los días: de leche condensada y anchoas, de fabada, de morcilla y piquillo o de queso de cabra y cebollita caramelizada. Y, para delirio de croqueteros del mundo, Becerrita organiza a primeros de octubre la Croqueweek. Una semana con siete tipo de croquetas diarias en la carta. Un auténtico paraíso.

Zarabanda

Zarabanda, en la calle Padre Tarín (zona Gavidia), tiene croquetas de cecina de León durante todo el año. Un plato que ganó en 2013 las Jornadas Sevilla en Boca de Todos y que está disponible todo el año. Se intercalan con otras delicias croqueteras como las de calabaza asada, jamón con puerros o pargo. Las de cecina son muy cremosas y tienen un delicioso toque ahumado de la cecina.

Las croquetas de Zarabanda son sin lactosa para alcanzar a todo el público posible y en consonancia con el resto de la carta (90% apto para celíacos e intolerantes a la lactosa).

El precio de este plato oscila entre los 3 euros (tapa) y 9 euros (ración).

Restaurante Manolo León

Las de toda la vida. Así son las croquetas que elaboran en el Restaurante Manolo Léon, donde siguen la misma receta desde hace 25 años. Sin necesidad de innovar, porque este plato no necesita de experimentos, las croquetas de este espacio se basan en la sencillez. Los ingredientes son jamón y pollo, dos básicos en el universo de las croquetas que hacen de este plato una delicia. Este plato, uno de los más demandados del restaurante, se ofrece en media ración (10 euros) y en ración completa (13 euros). C/ Guadalquivir, 8, y C/ Juan Pablos, 8.

Casa Ricardo