La periodista Gloria Lomana realiza en el Foro España a Debate su defensa de la Democracia Liberal

La periodista y escritora Gloria Lomana inauguró el X Foro España a Debate Ciudad de Tomares, quien destacó en su conferencia, La Hora de la Verdad, en defensa de la Democracia Liberal, que "el voto es el arma más poderosa que tenemos para cambiar las situaciones que no nos gustan, para hacer correcciones políticas".

Lomana fue presentada por el también periodista Ignacio Camacho, quién la ha calificado como "una periodista de raza, comprometida con el periodismo de calidad, libre de sectarismos y de prejuicios, impulsora de un liderazgo femenino liberal, integrador y no radical o antimasculino y que persigue la equiparación de la mujer en las tareas de liderazgo social, empresarial, ejecutivo y profesional, sin partidismos".

La periodista también señaló que "los dos grandes problemas que tenemos actualmente en la sociedad son los populismos y la desinformación, están conectados, no podemos llegar a saber cuál de los dos es la causa. Empezamos el siglo XXI con gran desconcierto: terrorismo, el fin del bipartidismo, el aumento de los populismos y la entrada de los independentistas en las instituciones".

Sin periodismo, no hay Democracia

La autora del libro Juegos de poder precisó también que "la era digital nos ha dado muchas oportunidades de conexión, pero estamos padeciendo desinformación, fake news, ……. El periodismo está en una situación de enorme dificultad, está en la UCI, habría que asistirle, pues sin Periodismo, no hay Democracia. La información está en manos de líderes sin escrúpulos, cyberataques, etc. La información está sesgada para crear una opinión pública que no tenga masa crítica objetiva en base a la verdad. Hay que reivindicar la verdad objetiva".

En este sentido, Ignacio Camacho, anotó que "para cambiar esto, hace falta Educación, Educación y Educación, Educación para la comunicación, Educación para generar pensamiento crítico y no la crítica por que sí". Gloria Lomana señaló que "hay una forma más rápida: el voto. Es el arma más poderosa que tenemos para hacer cambiar lo que no nos gusta y hacer correcciones políticas. Hay políticos que no están a la altura, no podemos consentir que nos mientan, merecemos un respeto".

La que fuera decana en la dirección de Informativos de la televisión en España desde 2003 a 2016, también manifestó que "la sociedad está polarizada, porque no encuentra respuestas. Los líderes políticos no tienen voluntad de tejer consensos. La cuestión no es ser el presidente solo de los que te votan, hay una mitad de España que no se siente representada, los líderes políticos tienen la obligación de gobernar para todos. Hacer política es integrar a todo el mundo. Estas sacando leyes con un solo voto de diferencia, lo cual genera más división".

También habló sobre que "el mundo occidental está debilitado y que está sufriendo un ataque".

Lomana colabora como articulista en numerosos periódicos españoles como El País, El Mundo, ABC y El Español. Como escritora destaca la difusión de su novela Juegos de Poder y la publicación de su reciente tercer libro, #ElFindelMiedo, ensayo sobre el potencial de las mujeres. Actualmente es presidenta y fundadora de 50&50 Gender Leadership, consultora especializada en programas de igualdad y liderazgo femenino #PorUnMundo5050. Embajadora de la red española del G20 EMPOWER, Mujer Top 100 2019, Premio FEDEPE y Closingap, Directiva de IWF, socia de AMMDE y Fundación Mujeres por África. En su empeño por visibilizar a mujeres líderes, ha creado #MujeresInspiradoras en El Mundo y #GLTalks. Además, realiza la sección En Femenino Singular en la COPE.

El ciclo, que este año cumple su 10 Aniversario, reuniendo en Tomares a los más destacados intelectuales, escritores periodistas o políticos del momento para que analicen el pasado, presente y futuro de nuestro país, también contará con el político y diplomático Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña durante 23 años (el jueves 10 de febrero), y con uno de los escritores españoles más prolíficos y de más prestigio, Juan Eslava Galán (el jueves 17), quienes serán presentados, respectivamente, por el político Salvador Fernández Moreda y el periodista Jesús Vigorra.

Las conferencias se celebran a las 20:00, en el Auditorio Municipal Rafael de León, con todas las medidas sanitarias frente al covid. También se pueden seguir en directo por streaming en las redes sociales del Ayuntamiento de Tomares, a través del código QR que aparece en el cartel. O en el Canal de Youtube del Ayuntamiento de Tomares: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EBoK2rogkbw.