La Noche en Blanco de Sevilla acoge más de 160 actividades

La Noche en Blanco de Sevilla celebra su séptima edición el próximo 5 de octubre con más de 160 actividades programadas. Cita ineludible en el calendario cultural del otoño, lo hará en horario oficial de 21:00 a 02:00. Las previsión hace pensar que se sobrepasarán las 80.000 personas participantes en las diferentes actividades culturales planteadas por más de 120 instituciones y empresas públicas y privadas.

La Casa de la Ciencia, espacio participante en las siete ediciones de la Noche en Blanco, ha sido el escenario donde se ha presentado este nueva edición. Han intervenido en el acto José Manuel Girela, delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Muñoz, concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, la delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque Sosa, y Manuel Fernández, presidente de la asociación Sevillasemueve y director de la Noche en Blanco.

"Está claro que a Sevilla le gusta la noche. Con la Noche en Blanco se palpa algo diferente. Es la oportunidad de vivir en la calle esa parte de la cultura que estamos acostumbrados a hacerlo durante el resto del año por el día", ha reflexionado Margarita Paneque en la introducción de la presentación.

Precios simbólicos y guiños al Año Murillo

Aunque no todas las actividades serán gratuitas, "porque no promulgamos la gratuidad de la cultura", ha detallado el director del evento, muchos de los actos tendrán un precio simbólico. "La Cultura no es cosa de una noche y muchas de las actividades no son exclusivas de este día. Lo que sí es cierto que es una invitación al ciudadano a que disfrute en otro horario o se animé a asistir a los espacios culturales el resto del año", ha añadido Manuel Fernández, que ha destacado la importancia de presentar este evento en el Día Mundial del Turismo.

Desde el cartel diseñado porDavid Barco a las acciones previstas por muchas de las entidades involucradas en la organización de la Noche en Blanco, el Año Murillo estará presente de forma notable. En total, habrá 20 actividades relacionadas con esta temática.

De la Catedral a la Fábrica de Artillería pasando por los museos y el Parlamento

La Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias, la iglesia de San Luis de los Franceses, el desconocido por muchos sevillanos Museo del Puerto de Sevilla, la Facultad de Bellas Artes o la Casa de la Provincia son algunos de los espacios emblemáticos que abrirán sus puertas a esta noche.

Seguirán colaborando con diferentes actividades: Caixafórum, la Fundación Cajasol así como el Acuario de Sevilla.

Como novedad, la apertura, a las 19:00, de la Fábrica de Artillería. "Desde Sevillasemueve nos solicitaron la apertura de este espacio para esta fecha tan especial. El único problema era compatibilizarlo con las obras que en su interior se están gestando, pero, al final, todo se ha resuelto y este año la Fábrica de Artillería ofrecerá algunas sorpresas a quienes la visiten", ha concretado el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, quien se ha sumado al reto de "incorporar el patrimonio periférico en próximas ediciones".

El Ayuntamiento de Sevilla participa de forma activa abriendo esa noche otros espacios que gestiona. Así, habrá visitas y actividades de ocio especiales en el propio Consistorio, el Alcázar, el Palacio de los Marqueses de La Algaba, el Museo de la Cerámica de Triana, el Teatro Lope de Vega o la sede de Emasesa en Escuelas Pías.

Por su parte, la Consejería de Cultura aparece en escena con una amplia propuesta para el evento. En el Museo de Bellas Artes, se podrán visitar los claustros y la Sala V donde se exhibe la exposiciónde Murillo; en el Museo de Artes y Constumbres Populares, de 21:00 a 00:00, se podrá recorrer la actual exposición que alberga así como asistir a un concierto y una cata de vinos; en el Museo Arqueológico, de 21:00 a 00:00, estarán abiertas las salas de Roma. Habrá visitas guiadas cada 15 minutos con monólogos ambientados en Roma y una recepción musical en el exterior y en las galerías, a cargo de un quinteto de viento; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo también ofrecerá visitas guiadas y gratuitas.

En las propuestas de la Consejería de Cultura también estarán presentes el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía o la Biblioteca Infanta Elena. En el primero, a las 20:00, se ha programado un espectáculo de teatro-danza, actuaciones de magia y rutas guiadas. A partir de las 22:00, cada 20 minutos, se realizarán visitas teatralizadas con sorprendentes personajes de la literatura de terror. En el segundo, se desarrollarán, a partir de las 20:00, cuentacuentos para todos los públicos.

"También hay que destacar que el Parlamento de Andalucía se suma a la Noche en Blanco con visitas gratuitas", ha destacado Girela.

La programación completa de la Noche en Blanco puede consultarse en http://sevillasemueve.org/nocheenblanco2018/.