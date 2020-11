Parfois presenta la colección ‘Lets go cosy outside’

El uniforme de los días en casa se ha ido reinventando. Si durante los últimos meses términos como athleisure y homewear han estado presentes en todas las conversaciones sobre tendencias, también nos han enseñado que no tienen por qué ser sinónimo de sweatpants (aunque estos merecen un lugar de protagonismo).

Let’s Get Cosy Outside es la última editorial de Parfois y, si bien presenta las últimas tendencias, plantea también un desafío para el momento actual: los días en casa no tienen por qué limitar las opciones sobre qué ponerse, en realidad son el espacio perfecto para redescubrir y experimentar.

El punto de partida es la comodidad, las prendas y las combinaciones a las que estamos más habituadas funcionan como base, y la diversión está en los accesorios, que elevan fácilmente los looks. Ya sea por la videollamada con los amigos, el selfie para actualizar las redes sociales o el “nuevo viernes” (pasado en el sofá), cualquiera de ellos es la excusa perfecta para afrontar el dressed up with no destination.

Las siluetas largas y fluidas, creadas por voluminosas faldas y delicados vestidos, conviven con el nuevo clásico: cardigans & jeans, una versión fresca y no menos cómoda del homewear. Entre los cuellos de tortuga y los jerseys de lana hay cadenas y collares con piedras de colores.

Los pendientes también son imprescindibles, hay opciones clean de acero inoxidable, sin olvidar el color que destaca en varias propuestas, desde colgantes y detalles en los aros hasta trendy earcuffs.

Las salidas rápidas piden piezas llamativas: carteras de formas clásicas con estampados animal, abrigos en tonos claros u opciones más deportivas como los puffers y el chaleco naranja que no pasa desapercibido. En calzado, la comodidad también es máxima, con zapatillas y botines combinados en diferentes looks.