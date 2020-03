Películas con las que viajar sin moverse del sofá durante el aislamiento

Muchas son las plataformas que han adaptado sus contenidos para hacer más ameno el aislamiento durante la pandemia del coronavirus y muchos son los usuarios que sueñan con escaparse lejos. Aunque en este período de movilidad reducida escaparse a conocer mundo parezca imposible, el equipo de Viajeros Piratas ha recopilado una selección de películas con las que descubrir nuevos paisajes y seguir viajando sin abandonar el sofá. La magia del cine, una vez más, se convierte en la mejor aliada de la población.

Películas para descubrirse a uno mismo

La película El exótico Hotel Marigold cuenta las aventuras de un grupo de británicos que decide irse a vivir a su jubilación a un palacio en la India. Entre sus personajes se encuentran la actriz Judi Dench, conocida por interpretar a M en varias películas de James Bond, así como Dev Patel, personaje principal de Slumdog Millionaire, quien ganó el Oscar a la Mejor Película en 2009. En esta película, aunque su nueva residencia en Udaipur no es exactamente lo que habían imaginado, los personajes se redescubren a sí mismos y abandonan su vida pasada, permitiendo que renazca el amor en sus vidas.

Otra opción para viajar a nuestro yo’interior es, sin duda, el éxito mundial Come, Reza, Ama, donde Julia Roberts, sacudida por la tristeza de un divorcio reciente, se embarca en un viaje alrededor del mundo para redescubrirse. La película ofrece algunas pinceladas de la bulliciosa ciudad de Nueva York para luego sumergir al espectador en los sublimes paisajes indonesios de Bali, pasando por Italia e India.

Finalmente, y en un género más dramático, se encuentra la película Lion. Esta adaptación del libro autobiográfico de Saroo Brierley, rastrea los recuerdos de un niño que, después de perder a su hermano, ser llevado a un orfanato y adoptado por una familia australiana, busca a su familia biológica india. La trama combina los hermosos paisajes australianos con los de la India, en un trabajo fotográfico único y muy especial.

Películas para vivir toda una aventura

La vida secreta de Walter Mitty da rienda suelta a la imaginación y guía al espectador en un viaje de casi dos horas por los increíbles paisajes de Islandia de la mano del actor Ben Stiller, en su papel de Walter Mitty. Entre los increíbles lugares que aparecen en la película se encuentran el Valle Seyðisfjörður y un pequeño pueblo de pescadores desde el que se puede admirar el glaciar Vatnajökull.

Viaje a Darjeeling, del famoso director estadounidense Wes Anderson, muestra la experiencia vital de tres hermanos en un retiro espiritual en el norte de la India, descubriéndonos escenarios únicos como Jodhpur, Rajasthan y la ciudad de Udaipur.

Cambiando de continente, la película española The Way, cuenta la historia de un reputado oftalmólogo viudo, a quien le comunican que su hijo Daniel ha fallecido en los Pirineos durante un temporal. Tom, desolado, averigua que su hijo estaba haciendo el Camino de Santiago y decide armarse de valor y terminar la ruta en su honor.

Películas de acción para un chute de adrenalina

Spectre 007, de la saga James Bond, ofrece un intenso viaje alrededor del mundo en dos horas y media. La película comienza en México, en plena celebración del Día de los Muertos y continúa en Londres, Roma y el maravilloso entorno natural de las montañas nevadas del Tirol austríaco. El mundialmente conocido agente secreto también pasa por Tánger, las dunas del Sahara y Marruecos. Un completo viaje lleno de emociones sin moverse del sofá.

Para los que buscan un recorrido rápido por Italia, la película ideal es El talento de Mr. Ripley, con un exquisito elenco de actores como Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow. La intriga se extiende desde Nueva York hasta las emblemáticas ciudades italianas de Palermo, Venecia y Nápoles, y termina en las pintorescas islas de la costa de Amalfi, Ischia y Procida.

Cambiando de escenario nos vamos a Bélgica con la película Escondidos en Brujas, acompañando a Colin Farrell y Brendan Gleeson, que interpretan a dos sicarios en la ciudad medieval de Brujas, con sus hermosos canales y calles empedradas.

Comedias y dramas que tocan el corazón

Memorias de una Geisha, por su parte, nos lleva a Japón en una emocionante historia basada en la evolución y las emociones de la joven e intrigante Sayuri. Aunque el rodaje se realizó en un set en California, la película reconstruye en detalle el distrito de Gion, en Kioto, donde se desarrolla la trama. Esta aclamada película logra transmitir el encanto de la ciudad y de este distrito en particular, al principios del siglo XX.

Call me by your name, cuenta las emociones de Elio, un chico italiano de 17 años en el verano de 1983, cuando conoce a Oliver. La película muestra preciosos paisajes campestres del norte de Italia y la ciudad de Crema en Lombardía, así como su catedral, sus boutiques de lujo y también los panoramas bucólicos del lago de Garda.

Por último, la película franco-española Una casa de locos, sigue siendo todo un referente de las comedias relacionadas con viajes, donde Barcelona está perfectamente representada en todos sus colores y sabores a través de la vida cotidiana y las aventuras de sus protagonistas.