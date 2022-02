Presentación del libro 'Algún día dejaremos de hacer sombra', de Fermín Solís, en Caótica

Tras numerosos premios en otros géneros, como es el cómic y la novela gráfica, el escritor Fermín Solís presenta este viernes, 25 de febrero, a las 19:30 en la librería Caótica, su nueva novela Algún día dejaremos de hacer sombra, editada por el sello sevillano Extravertida Editorial. Una obra cuya narración directa y sin excesos pule aspectos de la adolescencia de sus protagonistas: las fiestas, la música, los primeros amores imposibles, la amistad y el sexo incipiente.

Desde las primeras páginas, a través de un lenguaje muy dinámico desgrana una enloquecida historia de que se muestra a través de un diario. "He escrito el libro que me gustaría leer. Siempre me ha llamado la atención la literatura protagonizada por adolescentes, todas las que giran en torno a ese paso del mundo adolescente a la madurez, a la vida adulta. Tenía esa necesidad de contarlo para que se viera que la adolescencia tiene profundidad", explica Solís.

El verano del joven Matías Hudson se presenta como una sucesión de días aburridos en Madrid hasta que conoce a Star a finales de los 80. Juntos emprenderán un viaje a la ciudad de Berlín, tras la reciente caída del muro el año anterior, sin saber que, por el camino, se irán derrumbando sus propios muros, con un título que hará pensar mucho al terminar el libro.

Fermín Solís pone en boca de un personaje de 16 años el hilo narrativo en primera persona desarrollando personajes y ambientes donde el lector se puede sumergir a través de tintes cinematográficos y llena de referencias, creando una sensación de empatía, "ya que se basa en una época donde había que rebobinar una cinta de casete", añade el autor.

El autor, Fermín Solís

Fermín Solís (Madroñera, Cáceres 1972) es un artista inquieto que ha escrito e ilustrado libros tanto para el público infantil como el adulto. Fue finalista del Premio Nacional de Cómic en 2010 por Buñuel en el laberinto de las tortugas, ha publicado varios libros protagonizados por su alter ego Martín Mostaza y su última novela gráfica hasta la fecha es Medea a la deriva. De ahí la cubierta del libro Algún día dejaremos de hacer sombra, fotografía de Ayesha L. Rubio, como una noria o ruleta, donde nunca estamos en un mismo sitio, aunque nos cambien de lugar.

La presentación del libro se realizará en la librería Caótica (C/ José Gestoso, 8) el viernes 25 de febrero a las 19:30, donde el autor Fermín Solís podrá firmar ejemplares de su novedad literaria.