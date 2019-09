Tussam: cinco cosas que puedes hacer en los autobuses urbanos de Sevilla

Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), es una empresa pública perteneciente al Ayuntamiento de Sevilla. Desde el año 1975 tiene por objeto social la gestión, explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos de la ciudad de Sevilla".

Hasta el año 2007 solo gestionaban la red de autobuses urbanos, pero a partir de esta fecha, 108 años después de que circulara por Sevilla el primer tranvía eléctrico, empezó el servicio al público del Metrocentro. A lo largo de su historia ha ido evolucionando (como la línea que conecta la capital con el aeropuerto), cambiando de imagen y adaptándose a las energías renovables.

En la actualidad, Tussam cuenta con una flota de 408 autobuses y 4 tranvías que operan en 44 líneas diurnas y 10 nocturnas. En total, en la empresa pública trabajan 1.512 empleados.

Los usuarios de la red de autobuses públicos de Sevilla, Tussam, pueden viajar con animales de compañía, pagar con dinero en efectivo o consultar el recorrido de las líneas. En todos los autobuses urbanos de Sevilla hay normas y derechos para los usuarios. Aquí te recordamos cinco cosas que puedes hacer en los autobuses de Tussam:

1. Consultar la red de líneas

Se puede consultar el recorrido y también la ubicación de las paradas de todas las líneas de autobús y metrocentro de Tussam en la sección Red de líneas de la página web de la empresa.

2. Saber cómo llegar al punto de destino

A disposición de todos los usuarios, en la web de Tussam, se halla el apartado 'Tu trayecto' donde puedes conocer cómo llegar a tu destino en pocos pasos: hay que especificar de dónde sales y a dónde quieres llegar. Te calcula la ruta y las posibles combinaciones.

3. Pagar en efectivo

Sí, puede pagar en efectivo, aunque cada vez son más los ciudadanos que disponen de los diferentes títulos de transporte en su tarjeta recargable. Se puede pagar con dinero en efectivo, si bien es cierto que el "conductor no está obligado a cambiar una cantidad que exceda del quíntuplo de los billetes". A partir de las 21:00, el conductor no dispondrá de cambio, así que debe llevar la tarifa exacta. Si no dispone de éste, el conductor rellenará un formulario con sus datos y se le devolverá el resto del importe en las oficinas de TUSSAM.

4. Viajar con animales, paquetes o bicicletas

Se puede acceder al autobús urbano con animales, paquetes grandes o maletas y bicicletas, pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos: las bicicletas han de ser desplegables y deben entrar por puerta delantera, plegada y dentro de una bolsa. En cuanto a los animales, también entran por la puerta delantera y deben ir dentro de jaula o receptáculo debidamente cerrado que no exceda de 45x35x25cm. En cuanto a los paquetes grandes, "para evitar molestias al resto de viajeros, suba sin portar bultos de gran tamaño, salvo los supuestos expresamente autorizados por la empresa".

5. Viajar con silla de ruedas, carrito de bebé o scooter

Se puede subir al autobús con carritos de bebé, transporte adaptado para personas con movilidad reducida y scooters, cumpliendo ciertas normas: el número máximo de carritos de bebé desplegados y de sillas de ruedas, de manera simultánea, no podrá ser superior a tres. Además, ocuparán el espacio habilitado para ellos usando los elementos de sujeción. Están autorizados a acceder al autobús los vehículos Scooter para personas con movilidad reducida (PMR) cuyo peso sea menor de 300 kg, incluido el usuario, y que hayan solicitado la Tarjeta de acceso usuarios PMR.