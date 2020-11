La autopista de la heterodoxia

Diez ediciones avalan a Márgenes como el festival de cine independiente online (margenes.org) más veterano, estimulante y libre del panorama nacional, un festival que lleva buscando nuevos caminos, narrativas y formatos fuera de los cauces industriales y que posiblemente ha dado los frutos más felices de nuestra cinematografía en este tramo del siglo. Una décima edición (25 nov.-13 dic.) que se presenta muy atractiva en su sección oficial, que reúne hasta 16 títulos procedentes de España, Portugal y Latinoamérica, como en la sección retrospectiva ‘Más allá del espejo’ (ver faldón) y ‘Escáner’, con cinco de los grandes títulos nacionales de este 2020: Entre perro y lobo, de Irene Gutiérrez; Nación, de Margarita Ledo; Los inocentes, de Guillermo Benet, Ons, de Alfonso Zarauza, y Vaca mugiendo entre ruinas, de Ramón Lluís Bande. Cabe sumarle a esta selección el estreno online (día 8) de Lúa vermella, de Lois Patiño, puntal del novo cinema galego que prosigue aquí con su particular indagación paisajística y atmosférica por los mitos y leyendas de su tierra, así como los pases especiales de El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco; Karen, de María Pérez Sanz.

Otro cineasta gallego esencial, Oliver Laxe, autor de tres películas ya de referencia, Todos vodes sos capitáns, Mimosas y Lo que arde, recibe el Premio Especial Márgenes al Cine Independiente a una trayectoria que precisamente ha conseguido trascender los límites habitualmente minoritarios del otro cine para encontrar un público y un reconocimiento crítico más amplios.

Volviendo a la sección oficial de este año, en ella encontramos a viejos conocidos como Kikol Grau (Las cuatro esquinas de Madrid, una nueva entrega documental sobre el punk ibérico), la portuguesa Susana de Sousa Días (Fordlandia malaise) o la catalana Meritxell Collel, que junto a Lucía Vassallo firma Transoceánicas, una correspondencia filmada de resonancias mekasianas.

El jurado que conforman el cineasta Víctor Moreno, la crítica Ela Bittencourt y el profesor Steven Marsh tendrán que valorar también la cinta argentina 1982, de Lucas Gallo, una indagación de montaje en el archivo televisivo de aquellos días; las colombianas Las razones del lobo, de Marta Hincapié, y Bicentenario, de Pablo Álvarez-Mesa, que cuestiona los mitos históricos nacionales; la mejicana Cuando cierro los ojos, de Sergio Blanco y Michelle Ibaven; la panameña Panquiaco, de Ana Elena Tejera; la boliviana Sirena, de Carlos Piñeiro; las también argentinas El espacio exterior, de Agustina Grillo y Pío Filgueira, y Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Laura Citarella y Mercedes Halfon; las chilenas El otro, de Francisco Bermejo, y El viaje espacial, de Carlos Araya; y las españolas Los continentes, de Pedro Kanblue, Los páramos, de Jaime Puerta, y Shanghái brillaba entre líneas, de Alcaraz, Badía, Tamayo y Frígula.

Celebrar diez años en los márgenes: Más allá del espejo

Para celebrar su décimo aniversario, el Festival Márgenes ha programado este ciclo retrospectivo con 15 títulos esenciales para entender el germen y el desarrollo del llamado otro cine español. La muestra ‘Más allá del espejo. Heterodoxias en el cine español de ayer y de hoy’ ofrece un recorrido por la historia del cine español más disidente en el que una selección de las películas más interesantes surgidas en la última década (que se podrán ver online) dialoga con obras de algunos de los grandes heterodoxos de nuestro cine, cuyos títulos escogidos se proyectarán en el madrileño cine Doré de Filmoteca Española.

Los espectadores de fuera de Madrid nos conformaremos con una extraordinaria selección virtual disponible hasta el 13 de diciembre que incluye Color perro que huye, de Andrés Duque, Los materiales, de Los Hijos, El jurado, de Virginia García del Pino, True love, de Ion de Sosa, Inadaptados, de Kikol Grau, Costa da Morte, de Lois Patiño, Mapa, de León Siminiani, Las altas presiones, de Ángel Santos, O futebol, de Sergio Oksman, No cow on the ice, de Eloy Domínguez Serén, Niñato, de Adrián Orr, Longa Noite, de Eloy Enciso, Edificio España, de Víctor Moreno, Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina Astudillo, y Sé villana, la Sevilla del diablo, de María Cañas.

I Jornadas Cine No Industrial

Auspiciada por la plataforma del mismo nombre, creada hace apenas un año por un puñado de jóvenes cineastas, la I Jornadas de Cine No Industrial se celebrará online entre los próximos 1 y 3 de diciembre con el propósito de “fomentar otras maneras de hacer y pensar el cine, más allá de las vías tradicionales de producción y exhibición, y promover conceptos de autoría colectiva, trabajo colaborativo e inclusión, cuestionando ciertas ideas hegemónicas vinculadas con la industria”.

El día 1 Miguel Rodríguez Pérez desarrollará el decálogo fundacional del grupo y proyectará La isla; el día 2 Rocío Montaño disertará sobre ‘El cine doméstico, el vídeo diario y otras posibilidades no narrativas en el cine contemporáneo’ acompañando la proyección de tres de sus cortos; y el jueves 3 Carlos Rivero hablará de ‘Cine y silencio: la (des)capitalización de la mirada’ y se proyectarán su corto Suerte y salud y Las Casas que nos quedan, de Rocío Morato.

El estreno online de la semana: 'Tesla'

No podía esperarse un biopic convencional al uso del portentoso inventor Nikola Tesla de manos de Michael Almereyda (Hamlet, Experimenter), veterano cineasta independiente siempre con inquietudes de vanguardia. Ethan Hawke encarna a Tesla mientras que Kyle MacLachlan se pone en la piel de su ‘antagonista’ Thomas Alba Edison en un filme que cuestiona al mito e intensifica el misterio que rodea su personalidad. Ya disponible en Filmin.