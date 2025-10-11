El ajedrez vuelve a los colegios sevillanos

El jaque mate, el enroque, las reinas o el alfil vuelven a formar parte del vocabilario del alumnado de 5ºy 6º de Primaria de 38 colegios de Sevilla. El proyecto Ajemates, impulsado por le Ayuntamiento, combina el aprendizaje del ajedrez con las matemáticas y el desarrollo personal del alumnado.

A través de 150 talleres prácticos, el alumnado de 5.º y 6.º de Primaria mejorará su concentración, memoria, pensamiento lógico, planificación, autoestima y empatía, utilizando el ajedrez como herramienta pedagógica y social. Este año el programa se imparte en cinco centros más que el curso anterios.

Ajemates promueve el juego limpio, la convivencia, la estrategia y el aprendizaje compartido, acercando el ajedrez a las aulas como una forma divertida y formativa de aprender matemáticas y valores.

Debido a la alta demanda y al éxito obtenido en la edición anterior, el Ayuntamiento de Sevilla ha reforzada su apuesta por este programa como ejemplo de educación innovadora y fomento de valores a través del ajedrez y las matemáticas.

Tras alcanzar en la pasada edición a 33 centros educativos, con 3.000 alumnos, la nueva convocatoria amplía su alcance, con una previsión de 4500 alumnos participantes.

Esta ampliación para el curso que comenzó el pasado mes de septiembre responde a la excelente acogida del programa en la comunidad educativa y permitirá atender a un mayor número de centros y estudiantes, ampliando su impacto territorial. Del mismo moda, en esta edición se mejorará la calidad y continuidad de las actividades, con una segunda fase más completa y un evento final de mayor participación familiar.

La gran final del año pasado reunió a 360 estudiantes en el Centro Deportivo Pino Montano seleccionados, acompañados por sus familias y profesorado. El Colegio Altair fue quien se alzó entonces con la victoria con la victoria tras una reñida competición intercentros que cerró el programa con un ambiente de entusiasmo y deportividad.