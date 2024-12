Dónde aparcar gratis en Sevilla durante la Navidad si quieres pasar el día en la ciudad

Durante estas fechas la ciudad de Sevilla recibe cientos de personas de diferentes partes de la provincia e incluso de la comunidad que se acercan a la capital para hacer compras, presenciar sus luces o algunos de los espectáculos que la capital alberga en estas fechas y participar en las decenas de actividades que hay programadas para estos días.

Por este motivo no es extraño que la tarea de buscar aparcamiento cerca del centro de la hispalense se convierta en algo difícil e incluso desesperante. Por lo general, las opciones gratuitas se ven reducidas y no están demasiado cerca del lugar al que se quiere ir, pero hay algunas alternativas a considerar que no tienen restricciones horarias, están bien conectadas con los lugares de interés de Sevilla y son seguras para dejar el coche durante varias horas.

Isla de la Cartuja

La Isla de la Cartuja se encuentra en una de las entradas a Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla. Fue el lugar en el que se celebró la Exposición Universal de 1992 y en la actualidad es un espacio dedicado a oficinas y en el que hay algunas facultades de la Universidas de Sevilla. También es el lugar en el que está Isla Mágica o el Centro de Alto Rendimiento.

Aunque sea una zona que parece que está algo aislada, se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, especialmente de la Alameda de Hércules, la calle Feria y la plaza del Duque o la Campana (a unos 30 minutos a pie). Aunque es un área que suele estar concurrida de coches, encontrar aparcamiento en este lugar no es demasiado difícil.

Ronda del Tamarguillo y Ciudad Jardín

Junto a la zona de Gran Plaza, concretamente entre la Ronda del Tamarguillo y la Avenida de Ciudad Jardín (en las calles colindantes al centro deportivo Viding Sevilla) existen numerosas vías sin restricciones para aparcar en las que es posible encontrar un hueco. Es una zona residencial por lo que aunque sea un espacio tranquilo y seguro, es posible que encontrar aparcamiento sea algo más difícil que en la zona de la Cartuja. Desde aquí se puede ir al barrio de Santa Cruz andando o coger el metro o el tranvía en la zona de San Bernardo o Nervión para llegar al centro de la ciudad más rápido. Es el lugar perfecto para moverse por el barrio de Nervión debido a su cercanía.

Parque de los Príncipes

La zona cercana al Parque de los Príncipes y el lugar en el que ponen la Feria de Sevilla es otro de los sectores más conocidos para aparcar de manera gratuita en la ciudad. Es el sitio perfecto para moverse por los barrios de Triana y Los Remedios o para llegar hasta la Avenida de la Constitución, la Plaza de España y el Parque de María Luisa. Aunque se encuentre al otro lado del río, la distancia que los separa de estos lugares es de unos 20 minutos a pie. No obstante, también se puede coger el metro en dirección Puerta de Jerez y Prado de San Sebastián si se desea llegar antes o andar un poco menos.