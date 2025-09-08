Todos los artistas que actuarán en el mayor festival del punk y del rock de la provincia de Sevilla este fin de semana

El próximo sábado, 13 de septiembre, la localidad sevillana de El Rubio, ubicada en plena campiña, acogerá una nueva edición del festival Gallape Rock, una cita musical única en Andalucía para los amantes del punk y del rock que lleva años celebrándose en esta localidad y que es todo un éxito. El evento comenzará a las 18:30 horas en la Caseta Municipal de El Rubio y se extenderá hasta la madrugada del sábado al domingo.

Cartel de artistas

La edición de 2025 de Gallape Rock contará con la presencia de varios artistas confirmados entre los que están Non Servium o Envidia Kotxina. El cartel completo de grupos y cantantes que actuarán durante la tarde y noche del próximo 13 de septiembre es el siguiente:

Non Servium

Juantxo Skalari & La Rude Band

Envidia Kotxina

Radiocrimen

Gomad! & Monster

Engaño Manifiesto

Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band

Entradas y acampada

El festival Gallape Rock cuenta con un aforo limitado y todo aquel que adquiera la entrada podrá hacer uso, de manera gratuita, de la zona de acampada libre instalada en la piscina municipal durante el fin de semana que dura el evento. Estas se pueden adquirir a través de la página entradas.com y tienen un precio de 20,90 euros por persona.

Gallape Rock es un festival que se celebra anualmente en este municipio sevillano desde el año 2012 y que se ha convertido en un uno de los eventos más importantes de Andalucía para los aficionados a estos géneros musicales, donde participan bandas locales y nacionales, creando un ambiente festivo y comunitario. El Gallape Rock nació como una iniciativa local para promover la música alternativa y ofrecer una plataforma a bandas emergentes. A lo largo de los años, ha crecido en popularidad, convirtiéndose en un referente cultural en la región.