Espectáculo gratis de música electrónica y mapping en una hacienda sevillana declarada Bien de Interés Cultural

El viernes 26 de septiembre, la Hacienda de Torrijos, ubicada en el municipio sevillano de Valencina de la Concepción, se convertirá en el escenario de un espectáculo completamente diferente e innovador: un concierto con creación de José María Roca acompañado de un impresionante video mapping sobre la fachada con el que se combina la música electrónica antigua con una representación visual inédita.

El evento, que tendrá lugar a las 21:00 horas, se enmarca en la conmemoración del 425 aniversario del hallazgo del Cristo de Torrijos y ha sido organizado por el Área de Cultura, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Valencina con la colaboración de la Diputación de Sevilla. La entrada al espectáculo es libre hasta completar aforo.

Sobre la Hacienda de Torrijos

La Hacienda de Torrijos, considerada Bien de Interés Cultural, originalmente fue concebida como fortaleza militar árabe, de la que aún quedan sus murallas y torres. Su interior, conformado por una capilla, es un edificio de propiedad privada que se enmarca dentro de la hacienda. Sin embargo, desde el hallazgo de la imagen del Cristo de Torrijos se convierte en centro de devoción pública abierto al culto diario.

Esta fue renovada en 1896 de la mano de su propietario, José María Diosdado y del Castillo, tal y como consta en un azulejo recordatoria en la puerta interior. Desde el interior de la capilla se accede al llamado Patio de los Jazmines, que comunica la estancia con la vivienda privada de los propietarios, los Señores De Silva y Mendaro. En esta estancia es donde se encuentra el pozo existente en el hueco de la muralla donde se halló la Imagen del Cristo de Torrijos, el 29 de septiembre de 1600, de ahí la celebración que tendrá lugar el próximo día 26.

La capilla está actualmente presidida por la imagen del Santísimo Cristo de Torrijos, sobre el único retablo existente, dorado y pintado con columnas corintias de finales del siglo XVIII.

También aparece en el retablo un relieve de la cabeza de San Pedro datada en el siglo XVII; una escultura del Arcángel San Miguel en al ático, del siglo XVIII, y una imagen de la Virgen del Rosario, sentada, de la misma época, y ubicada en una hornacina a los pies del Cristo de Torrijos. En las paredes hay varios lienzos, entre los que destacan una Santa Rosa de Lima y la Casulla de San Ildefonso, del siglo XVIII. Es interesante la colección de lámparas de plata que cuelgan del retablo, siendo la más antigua de la primera mitad del siglo XVII.