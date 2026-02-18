Los bares y restaurantes de Sevilla que recomienda 'The New York Times'

La Casa del Tigre, en la calle Amparo, es uno de los espacios recomendados

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha dedicado recientemente a la capital andaluza su conocida serie de guías urbanas “36 horas en…”, en este caso centrada en Sevilla, donde propone un recorrido completo para disfrutar de la ciudad durante un fin de semana. Además de destacar su patrimonio, sus barrios y sus principales atractivos culturales, el reportaje reserva un apartado específico a la gastronomía y la vida nocturna, dos elementos esenciales para comprender la experiencia sevillana.

En esa selección, el periódico reúne restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio que, a su juicio, reflejan tanto la tradición culinaria local como la renovación de la escena gastronómica de la ciudad. La lista combina desde casas de tapas y tablaos con flamenco hasta heladerías artesanales, brunch internacionales o espacios de cócteles, trazando así un itinerario que permite recorrer Sevilla a través de sus sabores y su ambiente.

La Casa del Tigre

El diario la describe como un local situado “en una tranquila calle cercana a una plaza concurrida, con decoración relajada y bohemia y tapas innovadoras”. Ubicado en la calle Amparo, este proyecto familiar apuesta por una cocina tradicional y honesta con matices contemporáneos, desarrollada por el chef Luis Plaza. El establecimiento ocupa un edificio rodeado de historia y leyendas —antigua posada y residencia de personalidades— y ofrece platos como papas bravas, tortilla, atún rojo o costilla de Angus.

Gloria & Rositas

Según el reportaje, aquí “se sirven helados artesanales con sabores locales distintivos como la granada, además de gofres, tartas y otros postres”. Situado en la calle Zaragoza, el local apuesta por ingredientes naturales y frescos, con tartas hechas a mano y cafés gourmet que acompañan su oferta dulce.

Casa Inquieta

El periódico lo presenta como “un nuevo bar y restaurante de tapas con varios espacios que ofrece actuaciones de flamenco los fines de semana”. Bajo el lema “La Sevilla de siempre, como nunca”, este establecimiento de la calle Zaragoza combina ambiente de tablao con una carta variada de abacería, guisos y platos como carrillada, solomillo o taco de presa ibérica.

Sissí

Definido como un espacio que “combina un bar de cócteles con piano retro y una discoteca informal”, este local de la calle Julio César se presenta además como el primer piano bar de Sevilla, concebido como punto de encuentro con cócteles exclusivos y ambiente nocturno.

Billy Brunch

La guía señala que “sirve desayunos durante todo el día con un menú internacional y ambiente familiar”. En la avenida Menéndez Pelayo, el establecimiento ofrece desde desayuno inglés o huevos benedict hasta opciones saludables como bowls de açaí, además de cafés, zumos y pancakes.

Bar Papanatas

Descrito como un bar con “gran terraza relajada y extensa carta de tapas”, este espacio de la calle Marqués de Paradas se centra en cocina mediterránea y española con propuestas como croquetas, arroces, ensaladas o serranitos.

María Trifulca

El diario lo define como “un elegante restaurante junto al río con magníficas vistas y amplia oferta de mariscos”. Situado junto al Puente de Triana, rinde homenaje a la antigua playa fluvial sevillana y apuesta por una gastronomía marinera con productos de calidad, además de carnes y postres emblemáticos como su torrija.

El restaurante está distribuido en cuatro espacios diferenciados —Sala de Máquinas, Salón Tagua, Mirador y Club Trifulca— que permiten disfrutar de la cocina y el ambiente de manera distinta según la ocasión.

Zoco

Incluido como “uno de los recién llegados a la animada vida nocturna de la calle Feria, con platos libaneses y españoles”, este mercado gastronómico fusiona cocina de Oriente Medio, mediterránea y española en un entorno informal vinculado al ambiente nocturno de la zona.

La Cacharrería

El reportaje la menciona como “un favorito local por sus abundantes desayunos”. En la calle Regina, este establecimiento ofrece brunch, almuerzos y meriendas con tostadas, dulces, bowls, focaccias, ensaladas o hamburguesas, además de cafés, tés y refrescos.