Así habla 'The New York Times' de Sevilla: "Pocas ciudades combinan historia, belleza y facilidad para recorrerlas de forma tan seductora como ella"

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha puesto el foco en Sevilla con la publicación de su reportaje turístico “36 horas en Sevilla”, una pieza que sitúa a la capital andaluza entre los destinos imprescindibles para una escapada de fin de semana en Europa. El rotativo destaca la capacidad de la ciudad para condensar siglos de historia, patrimonio monumental y vida contemporánea en apenas dos días.

“Pocas ciudades europeas combinan historia, belleza y facilidad para recorrerlas a pie de forma tan seductora como Sevilla”, señala el diario, que describe la ciudad como templada incluso en invierno y “perfumada por la floración de unos 40.000 naranjos”.

El reportaje ha sido publicado además en el perfil oficial de instagram de The New York Times, donde acumula ya más de 35.000 'likes' y más de 200 comentarios, muchos de ellos elogiando a la capital hispalense.

Una ciudad marcada por la historia y el patrimonio

El artículo subraya el papel histórico de Sevilla como enclave de civilizaciones —romanos, musulmanes y, posteriormente, la España cristiana— y recuerda que en 1503 se convirtió en el principal puerto del país, lo que impulsó enormemente su riqueza. También la define como un compendio de la esencia española: flamenco, gazpacho, tauromaquia, cultura ecuestre y azulejería.

Entre sus grandes iconos monumentales, menciona la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar de Sevilla y el Archivo General de Indias, cuyo valor conjunto les ha valido el reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El reportaje también pone el acento en novedades culturales y turísticas, como la ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la réplica de la nao Victoria —el barco que partió de Sevilla en 1519 y completó la primera vuelta al mundo— o la apertura de nuevos hoteles, entre ellos el boutique Cristine Bedfor y el futuro Four Seasons previsto para 2027.

Paradas imprescindibles para un fin de semana

Entre las recomendaciones para una visita breve, el periódico destaca palacios señoriales como la Casa de Pilatos y el Palacio de las Dueñas, "ejemplos del esplendor aristocrático andaluz".

También invita a cruzar el Guadalquivir hacia Triana, barrio con identidad propia y tradiciones arraigadas, así como a recorrer la calle Feria y la Alameda, "zonas de ambiente creativo con tiendas vintage y mercadillos".

Además de los espacios más visitados —como el Museo de Bellas Artes de Sevilla o las Metropol Parasol—, el reportaje propone descubrir lugares menos conocidos, como la Real Parroquia de Señora Santa Ana, iniciada en 1266 en Triana y considerada la primera iglesia construida en la ciudad tras la conquista cristiana de 1248.

Compras con sello local

El reportaje de The New York Times también dedica un apartado a las compras y mercados con identidad propia, recomendando establecimientos que reflejan la tradición artesanal y comercial sevillana. Entre ellos menciona la galería y tienda de cerámica Tenderete, con una cuidada selección de piezas artesanales, y la histórica sombrerería Sombreros Antonio García, que desde 1847 elabora una amplia gama de sombreros tradicionales españoles.

El diario también destaca la especialización en mapas antiguos y grabados de Grabados Laurence Shand, centrados en Sevilla, Andalucía y España, así como el taller y tienda de cerámica Arte y Pureza, en Triana, barrio con una larga tradición azulejera.

Asimismo, subraya el ambiente alternativo de la calle Feria y su concentración de tiendas vintage, entre las que cita Antro Vintage, Wonder Vintage, Jueves-Ropero Sevilla Vintage, Nonna’s Vintage y Rómula, que consolidan esta zona como referente para los amantes de la moda retro y el comercio independiente.