El Belén viviente de Beas más accesible que nunca

El Belén Viviente de Beas cumple 55 años con una edición abierta a todos. Desde los pictogramas para que las personas con Trastorno del Espectro Autista puedan seguir fácilmente las 35 escenas que forman el Nacimiento el más antiguo de Andalucía y el segundo de España, hasta los carteles en braille o la ausencia de barreras arquitectónicas durante el recorrido, todo está pensado para que el Belén de Beas sea cada vez más inclusivo. A partir del 29 de noviembre Beas se convertirá en Belén rodeado de olivos con castañeras, buñoleras, un lago con su cascada y todo, organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Son 300 metros cuadrados de exposición de un museo etnológico vivo donde unos 170 niños y adultos dan forma a la Navidad más palpable y cercana en este municipio onubense donde no puede faltar el molino de piedra para el aceite con su burro y todo.

Un sentimiento de alegría por el Nacimiento de Jesús que es compartido desde hace 55 años con toda Andalucía. Cada año llegan unos 30.000 visitantes, el 45% desde Sevilla.

El cartel, que fue presentado en la Fundación Caja Rural del Sur es obra de José Román, catedrático de Historia ya jubilado e hijo predilecto de Cartaya, y gran aficionado a la pintura. El autor ha realizado una obra en la que plasma dos temas centrales: Beas y Belén. Es por ello que su obra tiene como centro la representación de las figuras de María, José y el niño –para cuya elaboración se ha basado en imágenes reales de figurantes del Belén– inspirándose en la técnica de pintura naif, que se caracteriza por la ingenuidad, la espontaneidad y la sencillez como homenaje a los niños que protagonizan este Belén viviente. Las figuras centrales tienen de fondo un tapiz con la Torre de Beas que, a su vez, cuelga del balcón central del Ayuntamiento de la localidad, y todo ello rodeado de otro emblema para los beasinos como son las ramas de olivo.

La programación que comenzará el próximo 29 de noviembre, con una zambomba y que se alargará hasta el 4 de enero con un taller creativo. Espectáculos musicales, de baile, de magia y la presencia del cartero real son algunas de las propuestas para estos días navideños en Beas.

En cuanto a los horarios del Belén Viviente, la inauguración oficial será el 28 de noviembre y se abrirá al público al día siguiente, 29 de noviembre. Se podrá visitar los días 30 de noviembre, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 de diciembre y 1, 3 y 4 de enero. Los horarios de apertura serán, los sábados y los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 15:30 a 19:30, y los domingos y días 6 y 8 de diciembre, de 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30. Por su parte, los días escolares, 11 y 17 de diciembre, abrirán las puertas de 10:00 a 13:00. El precio de la entrada es 6 euros.