Tribunales
El Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos

El Belén viviente de Beas más accesible que nunca

La edición número 55 de esta representación tradicional navideña en Huelva

Navidad Park Sevilla 2025: ubicación y cómo llegar

Presentación del cartel del belén viviente de Beas en la Fundación Caja Rural del Sur
Presentación del cartel del belén viviente de Beas en la Fundación Caja Rural del Sur / Juan Carlos Vázquez

El Belén Viviente de Beas cumple 55 años con una edición abierta a todos. Desde los pictogramas para que las personas con Trastorno del Espectro Autista puedan seguir fácilmente las 35 escenas que forman el Nacimiento el más antiguo de Andalucía y el segundo de España, hasta los carteles en braille o la ausencia de barreras arquitectónicas durante el recorrido, todo está pensado para que el Belén de Beas sea cada vez más inclusivo. A partir del 29 de noviembre Beas se convertirá en Belén rodeado de olivos con castañeras, buñoleras, un lago con su cascada y todo, organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Son 300 metros cuadrados de exposición de un museo etnológico vivo donde unos 170 niños y adultos dan forma a la Navidad más palpable y cercana en este municipio onubense donde no puede faltar el molino de piedra para el aceite con su burro y todo.

Un sentimiento de alegría por el Nacimiento de Jesús que es compartido desde hace 55 años con toda Andalucía. Cada año llegan unos 30.000 visitantes, el 45% desde Sevilla.

El cartel, que fue presentado en la Fundación Caja Rural del Sur es obra de José Román, catedrático de Historia ya jubilado e hijo predilecto de Cartaya, y gran aficionado a la pintura. El autor ha realizado una obra en la que plasma dos temas centrales: Beas y Belén. Es por ello que su obra tiene como centro la representación de las figuras de María, José y el niño –para cuya elaboración se ha basado en imágenes reales de figurantes del Belén– inspirándose en la técnica de pintura naif, que se caracteriza por la ingenuidad, la espontaneidad y la sencillez como homenaje a los niños que protagonizan este Belén viviente. Las figuras centrales tienen de fondo un tapiz con la Torre de Beas que, a su vez, cuelga del balcón central del Ayuntamiento de la localidad, y todo ello rodeado de otro emblema para los beasinos como son las ramas de olivo.

La programación que comenzará el próximo 29 de noviembre, con una zambomba y que se alargará hasta el 4 de enero con un taller creativo. Espectáculos musicales, de baile, de magia y la presencia del cartero real son algunas de las propuestas para estos días navideños en Beas.

En cuanto a los horarios del Belén Viviente, la inauguración oficial será el 28 de noviembre y se abrirá al público al día siguiente, 29 de noviembre. Se podrá visitar los días 30 de noviembre, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 de diciembre y 1, 3 y 4 de enero. Los horarios de apertura serán, los sábados y los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 15:30 a 19:30, y los domingos y días 6 y 8 de diciembre, de 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30. Por su parte, los días escolares, 11 y 17 de diciembre, abrirán las puertas de 10:00 a 13:00. El precio de la entrada es 6 euros.

También te puede interesar

Lo último

stats