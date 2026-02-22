El ‘camping con glamour’ perfecto para desconectar a solo una hora de Sevilla: escapada única en plena Sierra Morena

Sevilla suma desde hace apenas un año una nueva propuesta turística para quienes buscan naturaleza sin renunciar a la comodidad. La conocida empresa Kampaoh, especializada en el llamado glamping —una forma de acampar con todas las comodidades—, abrió en febrero de 2025 su espacio El Pedroso, acercando este concepto a la provincia sevillana.

Pero, ¿qué es exactamente el glamping? El término surge de unir “glamour” y “camping”, y define una experiencia que permite dormir en plena naturaleza sin tener que montar tiendas ni cargar equipamiento. En el caso de Kampaoh, la empresa instala tiendas totalmente equipadas en campings ya existentes, con camas, ropa de cama, electricidad, mobiliario e incluso pequeños electrodomésticos, de modo que los viajeros solo tengan que llegar y disfrutar del entorno.

Interior de una tienda de campaña en Kampaoh El Pedroso / Kampaoh

Fundada en 2016, la compañía no ha dejado de expandirse por destinos de costa y montaña. Hoy cuenta con presencia en toda España —especialmente en Andalucía, con ubicaciones en Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, Almería y Córdoba— además de Portugal e Italia. Desde hace un año, también Sevilla figura en ese mapa gracias a su enclave en la Sierra Norte.

Naturaleza, comodidad y aventura en la Sierra Morena sevillana

El espacio Kampaoh El Pedroso, situado a solo una hora de la capital hispalense, se encuentra en un entorno natural privilegiado de la Sierra Morena, muy cerca del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Rodeado de bosques de encinas y alcornoques, el recinto ofrece un refugio ideal para desconectar del ritmo urbano.

Las instalaciones incluyen tiendas de campaña completamente equipadas y bungalows, además de servicios como piscina exterior de temporada y merendero. Todo pensado para disfrutar del campo sin renunciar a la comodidad de una escapada organizada.

Kampaoh El Pedroso también tiene bungalows equipados / Kampaoh

La zona invita también a la actividad al aire libre. Rutas como la Vía Verde de la Sierra Norte o senderos junto al río Huéznar permiten descubrir paisajes de gran valor ecológico, practicar ciclismo o simplemente pasear entre una rica biodiversidad. A pocos minutos, el propio pueblo de El Pedroso conserva su encanto rural y su tradición gastronómica, con productos locales como embutidos ibéricos o miel artesanal.

Una escapada cercana que gana adeptos

Con apenas un año de trayectoria, el glamping de El Pedroso se ha convertido en una opción cada vez más popular para escapadas de fin de semana, combinando naturaleza, tranquilidad y confort a poca distancia de la ciudad. La llegada de Kampaoh a la provincia confirma además el auge de este modelo turístico, pensado para quienes quieren dormir bajo las estrellas sin renunciar a una buena cama.