Un pueblo de Sevilla, elegido entre los más bonitos de España

La revista Traveler, uno de los medios de referencia en España sobre viajes, gastronomía y destinos, ha publicado recientemente su listado de “Los pueblos más bonitos de España”, elaborado por varios periodistas del medio.

Según el reportaje, “en estos pequeños paraísos, perfectos para desconectar del mundo, la historia de España está adosada a los muros de sus casas, pintorescas, platerescas o de pescadores". El medio afirma que resulta "imposible recopilar los pueblos más bonitos de España en una lista cerrada. Aquí, entre casas de piedra, castillos y murallas, el tiempo se ha detenido. Y, aunque seguro que ni son todos los que están, ni están todos los que son, estos pequeños paraísos para desconectar del mundo son, simplemente, perfectos. A continuación, una primera tanda para abrir boca, porque si de algo podemos presumir por aquí es de belleza arquitectónica”.

Dentro de esta selección, Carmona, situada en la provincia de Sevilla, ha sido destacada como uno de los pueblos más emblemáticos del país. Traveler describe Carmona como “como little Sevilla podrían bautizarla los yanquis, dados a las concentraciones de grandes sitios en pequeños lugares, pues Carmona disfruta de la belleza y fervor barroco de Sevilla, con Giraldilla incluida”. La publicación subraya además que su pasado suma al Barroco la herencia romana –Julio César anduvo por sus calles– y árabe, reflejada en bellos alcázares y altas murallas que convierten al municipio en un auténtico museo al aire libre.

Carmona, conocida como el “lucero de Europa”, es una de las ciudades más antiguas de Europa y un destacado conjunto monumental andaluz. Con cerca de 30.000 habitantes, es uno de los municipios más turísticos de la provincia. Su patrimonio incluye la Necrópolis romana, la Puerta de Sevilla, la arquitectura mudéjar y barroca, y el Alcázar del Rey Don Pedro, que junto a sus calles empedradas conforman un recorrido histórico único.

Vista aérea de Carmona / Ayuntamiento de carmona

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. El municipio ha conservado su cultura culinaria con un estilo tradicional y de gran calidad, basado en productos locales. Entre sus platos típicos destacan: alboronías, espinacas aliñadas, escarolas con pimiento molido, sopa de tomate, tallos esparragados o la crujiente “tostá” con manteca colorá y tropezones de lomo, entre otros. La repostería refleja la influencia árabe y conventual con especialidades como torta inglesa, bollos de aceite, arroz con leche, torrijas bañadas de vino dulce y miel, polvorones caseros, tortas de almendra y el tradicional guiso de castañas con canela.

El reportaje de Traveler también destaca otros pueblos andaluces entre los más bellos de España:

Cádiz: Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra, Olvera, Genalguacil

Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra, Olvera, Genalguacil Málaga: Ronda, Capileira

Ronda, Capileira Granada: Pampaneira

Pampaneira Jaén: Cazorla, Úbeda, Baeza

Cazorla, Úbeda, Baeza Huelva: El Rompido

Cada uno de estos municipios, al igual que Carmona, combina patrimonio histórico, arquitectura singular y riqueza gastronómica, consolidándose como destinos imprescindibles para quienes buscan la esencia de España en su versión más auténtica.