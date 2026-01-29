Carnaval de Carmona 2026: fechas y horarios del XXXIX Concurso Provincial de Agrupaciones y otras claves de la programación

El Carnaval de Carmona 2026 es uno de los más reconocidos en la provincia de Sevilla. Al igual que el de Fuentes de Andalucía, esta celebración se recuperó en los años 80 tras su prohibición durante el franquismo. Destaca por su afamado Concurso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas 'Ciudad de Carmona', algunas de las cuales han llegado a participar en el COAC. Otros actos consolidados como su gran desfile y la tradicional quema de Don Carnal le valieron en 2008 la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Los actos programados arrancan este sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas con las semifinales del 39 concurso de agrupaciones en el Teatro Cerezo. En esta fase participan las siguientes comparsas y chirigotas:

20:00 horas: La peregrina, de Mairena del Aljarafe

20:40 horas: Cariño, vaya ambientazo, de Camas

21:20 horas: Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos), de San José de la Rinconada

22:00 horas: Los de la valla, de Mairena del Aljarafe

23:00 horas: CarnavalHalla, de Carmona

23:40 horas: El patriota, de Alcalá de Guadaíra

00:20 horas: Otro domingo que no voy a misa, de Arahal

La segunda semifinal tendrá lugar el domingo 1 de febrero, desde las 17:00 horas:

17:00 horas: Los que mandan en to Laos, de Carmona

17:40 horas: Los azulaos, de La Rinconada

18:20 horas: Las que salen por la noche, de Mairena del Alcor

19:00 horas: Este año todo cuadra, de Osuna

20:00 horas: Conectados al compás, de Carmona

20:40 horas: Las jorobadas, de Alcalá de Guadaíra

21:20 horas: Si no sale a la primera lo tendré que repetir, de Carmona

22:00 horas: Las taradas, de Sevilla

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Cerezo, con un precio de 6€ en el patio de butacas y 5€ en el anfiteatro.

Las mejores comparsas y chirigotas concurrirán a la Gran Final del concurso el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas, una gala en que se entregarán los premios al Mejor Tipo, Mejor Estribillo, Mejor Pasodoble a Andalucía, Mejor Pasodoble a Carmona y a la persona Mejor disfrazada. El precio de las entradas para la final es de 10€ en el patio de butacanas y 9€ en anfiteatro. También está la opción de adquirir un abono por 15€, con asiento en patio de butacas.

Sábado 14 de febrero: Concurso Local de Agrupaciones Carnavalescas

El domingo 1 de febrero tendrá lugar desde las 11:00 horas la Gran Elección Lucero 2026 en el Teatro Cerezo, con la participación de la chirigota infantil No me dejes todavía y la murga colegial del Pedro I Llegamos en platillo los marcianos del Barranquillo. Las entradas pueden adquirirse por 3 euros en la taquilla del teatro.

La programación se reanuda el domingo 8 de febrero con el Carnaval en Guadajoz, desde las 13:00 horas en la caseta municipal. El sábado 14 de febrero a las 14:00 horas habrá Gran Potajada Carnavalesca en la sede de la A. C. C. Los Pitos de Caña.

El pregón a cargo de Pedro Gómez Carrero 'Chocho' será el sábado 14 a las 18:00 horas en la Plaza de San Fernando. A continuación, desde las 20:00 horas, se celebrará el VII Concurso Local de Agrupaciones Carnavalescas con premios a la Mejor Presentación, Mejor Pasodoble, Mejor Cuplé, Mejor Estribillo y Mejor Popurri.

Domingo 15 de febrero: Carnaval Infantil de Carmona

Los más pequeños serán los protagonistas el domingo 15 de febrero con la celebración del Carnaval Infantil en la Plaza de San Fernando:

12:30 horas: pregón a cargo de Lucía Álvarez Jiménez

13:00 horas: VII Concurso de Murgas Colegiales y Chirigotas Infantiles y VI Concurso de Estribillos y Cuartetos

Concurso infantil de disfraces

A las 16:00 horas está prevista la concentración previa al desfile infantil, que realizará el siguiente recorrido circular a partir de las 16:30 horas: Plaza de San Fernando, Prim, Praza del Palenque, San Bartolomé, Domínguez del a Haza, Sacramento y Plaza de San Fernando. Asimismo, el evento contará hasta las 18:00 horas con talleres de creación de antifaces y máscaras, percusión, pintacaras, diana o futbolín humano.

Sábado de Piñata: Gran Desfile Carnavalesco y quema de Don Carnal

El Carnaval de Carmona se extenderá una semana más, con la celebración de los siguientes eventos:

18 de febrero a las 22:00 horas: degustación de un guiso popular en la Sede del Carnaval

20 de febrero a las 17:00 horas: fiesta infantil de disfraces

20 de febrero a las 21:00 horas: costillada carnavalesca en la A. C. C. Amigos del a Guitarra, con actuaciones de las agrupaciones locales

El Sábado de Piñata, 21 de febrero tendrá lugar el Gran Desfile Carnavalesco desde las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: María de la O Lejarraga, Carmen Llorca, Democracia, Santa Ana, González Girón, San Juan Grande, San Pedro, Paseo del Estatuto, Real, Paseo de San Antón, Paseo de la Feria y Caseta municipal. Al finalizar habrá animación y DJs.

Finalmente, la fiesta culminará con la quema de Don Carnal, una figura alegórica, a las 00:00 horas en el Real de la Feria.