Carnaval de Écija 2026: fechas, entradas y chirigotas participantes en el certamen de agrupaciones

El Carnaval de Écija 2026 volverá a llenar de color, música y alegría la localidad astigitana. El origen de esta fiesta se remonta al año 1987, cuando Fernando Luna, Paco Díaz y otros vecinos impulsaron el primer concurso de agrupaciones de los diferentes barrios del municipio en el Teatro Cinema Cabrera. Con el paso de los años, grupos llegados de toda Andalucía han ido relevando a los locales y el Teatro Municipal Sanjuán se erige como la nueva sede de los carnavales que, como Gines o Alcalá de Guadaíra, se encuentran entre los más reconocidos de la provincia, gracias a la participación en el COAC de algunas de sus comparsas y chirigotas.

Los actos programados arrancan este miércoles 28 y jueves 29 de enero con el Pregón y el Certamen de Agrupaciones Infantiles en el Teatro Municipal Sanjuán desde las 18:00 horas. El Pregón oficial el 30 de enero marcará el inicio de una serie de evento, entre los que destacan la fiesta de Carnaval infantil en el Centro Comercial Las Torres el 13 de febrero o el Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá las principales calles de Écija el 14 de febrero.

Cartel oficial del Carnaval de Écija 2026. / Ayuntamiento de Écija

Horarios y chirigotas de los certámenes infantil y adulto del Carnaval de Écija

El miércoles 28 de enero arranca el programa oficial con el pregón infantil a cargo de Manuela Rodríguez Arroyo, alumna de 5º de Primaria del SAFA, a partir de las 18:00 horas. A continuación dará comienzo el certamen de agrupaciones infantiles, con entradas para los días miércoles 28 y jueves 29 que pueden adquirirse por un precio de 2 euros a través de Internet o en la taquilla del Teatro Municipal Sanjuán. Participan las chirigotas:

Los que te dejan plantao (Nuestra Señora del Valle)

Los azulejillos se meten hasta el flequillo (SAFA)

Las azulejillas están todo el día escoba p'arriba, escoba p'abajo (SAFA)

Las Motopijas de la SAFA (SAFA)

Los Superandaluces (Astigi)

Papa, no hay más que uno (Blas Infante)

Si me pongo pesao, me lo dices (Ágora)

En el Astigi... ¿Cómo entreno yo a un Dragón (Astigi)

Las Flamenk-pop (Blas Infante)

El viernes 30 a las 21:00 horas será el momento del pregón a cargo de la cantautora Jara Armenta y, a continuación, la entrega de los Premios Luna de Oro. El sábado 31 los periodistas Manolo Casal y Modesto Barragán conducirán el Certamen de Agrupaciones Adultas en el Sanjuán, con entradas a 12 euros y la participación de las siguientes chirigotas:

El que tengo aquí colgao (Los Niños)

Nos hemos venío arriba (Hermanos Castro)

Los Quemaos. Una Chusma muy selecta (Chirigota del Rafalillo)

Abre la puerta cariño, que estoy caliente (Los Cucos)

Los Caracacas SingleTrotters, un equipo de carajotes (Los Caracacas)

La Caseta de los Niños (Hermanos Díaz)

Finalmente, el domingo 1 de febrero a partir de las 12:00 horas será el turno del Cetamen de Parejas Infantiles.

Carnaval en los barrios de Écija

Más allá de las puertas del Sanjuán, la fiesta continúa por todos los barrios de la ciudad con actos abiertos a la ciudadanía durante la semana previa al Carnaval. En la barriada de Blas Infante, el domingo 1 de febrero actuarán las agrupaciones infantiles a las 13:00 horas y, a partir de las 16:00 horas, las agrupaciones adultas.

El viernes 6 de febrero llega el turno de la barriada de Fuensanta, con agrupaciones infantiles a las 17:00 y agrupaciones adultas a las 20:00 horas. La barriada Puerta Cerrada celebra, por su parte, el sábado 7 de febrero sus propios certámenes con agrupaciones infantiles y adultas a las 14:00 y 17:00 horas, respectivamente. Ese mismo día actuarán las agrupaciones infantiles (17:00) y adultas (20:00) en la Plaza de España.

El domingo 8 el patio del Colegio SAFA acoge las actuaciones de agrupaciones infantiles (13:00) y de adultos (16:00).

Fiesta infantil, Gran Desfile y Domingo de Piñata

Los actos del Carnaval ecijano culminan el viernes 13 de febrero con una fiesta infantil con la pregonera y las chirigotas de los colegios participantes en el Centro Comercial Las Torres.

El Gran Desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado 14 desde las 17:00 horas. Pasacalles, gigantes, charangas y chirigotas recorrerán las principales vías del municipio, desde la Plaza de Colón hasta el Bulevar, pasando por las calles Carreras, del Conde, Plaza de España y Avenida Miguel de Cervantes. Le seguirá a partir de las 20:30 horas la Gran Fiesta de Fin de Carnaval en el Espacio de Ocio Abierto.

Finalmente, ya el 22 de febrero, la celebración del Domingo de Piñata pondrá el colofón al Carnaval de Écija desde las 12:00 horas en el Parque Infantil.