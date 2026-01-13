Carnaval de Gines 2026: programación completa y fechas clave para disfrutar de este Gran Desfile en Sevilla

El Carnaval de Gines se ha consolidado como una de las fiestas más singulares del Aljarafe. En 2026, la tradición volverá a tomar las calles con agrupaciones, disfraces y actos para todos los públicos. Se reafirma así el carácter participativo de una de las citas más importantes del calendario local, mientras se pone de manifiesto la relevancia de esta festividad en la provincia de Sevilla.

Fuentes de Andalucía o Alcalá de Guadaíra son otras de las localidades que viven el Carnaval con voz propia. Así, en el caso de Gines, la magia discurrirá una vez más entre carruajes, murgas y comparsas. Todo ello, con una marcada identidad que, desde 1987, ha ido cobrando impulso.

Carnaval de Gines 2026

El Carnaval de Gines se remonta al año 1987. En aquella época, se trataba de una fiesta modesta que rápidamente arraigó entre los vecinos de la localidad. Su participación activa con motivo del pasacalle llevó la celebración de un primer concurso de agrupaciones en 1990, aunque solo se contemplaba la modalidad de chirigotas.

Con el paso del tiempo, y debido al creciente interés social, se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. "Desde hace años, el Carnaval de Gines logra traspasar las fronteras del municipio con una enorme repercusión mediática, teniendo eco en todos los foros carnavalescos", informan desde la organización.

Asimismo, merecen especial mención el Gran Desfile de Carnaval y el Certamen de Agrupaciones Carnavalescas, donde participan tanto grupos locales como foráneos, creando un evento vibrante que atrae a miles de visitantes cada año.

Programación del Carnaval de Gines 2026

En 2026, el Carnaval se celebra entre el jueves 12 y el miércoles 18 de febrero. Así, en el caso de Gines, la localidad ya ha anunciado su programación para este año, con actos que van desde el 29 de enero hasta el 21 de febrero. A continuación, podemos ver el calendario completo:

29 de enero. Sorteo de las agrupaciones participantes en el CEGAG (Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Gines).

31 de enero. Gala inaugural y Pregón del Carnaval de Gines 2026 .

. Del 6 al 8 de febrero. Semifinales del CECAG.

13 de febrero. Gran final del CECAG.

14 de febrero. Carnaval de Luz y Pasacalle del Carnaval .

. 21 de febrero. Entierro de la Sardina 2026.

Así es el cartel del Carnaval de Gines 2026

Cartel del Carnaval de Gines 2026 / Alberto Parejo

Antes de concluir el 2025, el Ayuntamiento de Gines dio a conocer el cartel para su Carnaval 2026; como hemos visto, una de las celebraciones más esperadas del municipio. Se trata de una colorida composición, protagonizada por una joven con antifaz y un sombrero de copa en primer plano. Asimismo, también pueden verse esbozados algunos elementos característicos locales, como la espadaña de la ermita de Santa Rosalía, la estatua en honor a José Manuel 'El Mani' y una de las portadas de La Pará.

La obra se completa con las fechas de celebración, del 31 de enero al 21 de febrero, junto a otras construccions propias de Gines, como la Parroquia o la puerta de entrada al teatro El Tronío.