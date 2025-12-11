PADRÓN
La carne a la brasa como un regalo muy especial por Navidad

El restaurante Altobrasa, en Triana, ha diseñado cuatro experiencias gastronómicas para sorprender en estas fechas

Mesa con carne de Altobrasa
Mesa con carne de Altobrasa / M. G.

Sorprender, compartir y crear recuerdos especiales son el objetivo para quienes buscan regalar en estas fechas. Encontrarlo es misión casi imposible, pero a veces los pajes de sus majestades los Reyes ponen las cosas un poco más fácil. En el restaurante Altobrasa, proponen experiencias gastronómicas que combinan producto de primera calidad, cocina a la brasa y un toque de exclusividad que convierte cada menú en algo realmente especial.

Estas experiencias llegan a Sevilla como una alternativa diferente a los regalos tradicionales, ideales para quienes prefieren vivir momentos antes que acumular objetos.La primera de ellas es la Esencial, pensada para quienes desean conocer la esencia de su cocina y el carácter de sus brasas; la Deluxe, que es más elaborada que incluye cortes seleccionados y elaboraciones que elevan la experiencia a otro nivel o la premium., diseñada para los que buscan un regalo realmente especial. Producto exclusivo, maduraciones cuidadas y una experiencia completa para los paladares más exigentes.

Cada experiencia se activa mediante reserva telefónica previa, lo que permite ofrecer una atención personalizada y garantizar que el comensal disfrute al máximo de su visita.

