La carne a la brasa como un regalo muy especial por Navidad

Sorprender, compartir y crear recuerdos especiales son el objetivo para quienes buscan regalar en estas fechas. Encontrarlo es misión casi imposible, pero a veces los pajes de sus majestades los Reyes ponen las cosas un poco más fácil. En el restaurante Altobrasa, proponen experiencias gastronómicas que combinan producto de primera calidad, cocina a la brasa y un toque de exclusividad que convierte cada menú en algo realmente especial.

Estas experiencias llegan a Sevilla como una alternativa diferente a los regalos tradicionales, ideales para quienes prefieren vivir momentos antes que acumular objetos.La primera de ellas es la Esencial, pensada para quienes desean conocer la esencia de su cocina y el carácter de sus brasas; la Deluxe, que es más elaborada que incluye cortes seleccionados y elaboraciones que elevan la experiencia a otro nivel o la premium., diseñada para los que buscan un regalo realmente especial. Producto exclusivo, maduraciones cuidadas y una experiencia completa para los paladares más exigentes.

Cada experiencia se activa mediante reserva telefónica previa, lo que permite ofrecer una atención personalizada y garantizar que el comensal disfrute al máximo de su visita.