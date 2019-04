Es tiempo de churros en Teranga

Es tiempo de churros y, desde hace poco, también en Teranga, en Coria del Río. De las fiestas de primavera y las ferias brotan olores y sabores tradicionales. Las churrerías endulzan las mañanas, tardes y noches de los que, saciados de jarana, necesitan reponer energías. También de los más madrugadores que, simplemente, cumplen con el ritual de desayunar un sencillo pero rico manjar que muchos veneran.

El churro no pasa de moda, y así lo demuestran algunos hosteleros que siguen apostando por esta "masa frita" tan clásica y llena de historia. De hecho, en el corazón de Coria del Río, en la Avenida de Andalucía, 175, ha nacido algo más que una churrería. Se llama Teranga y pertenece al Grupo Lantana.

Domingo de récord con 45 kilos de churros

Teranga en senegalés significa espíritu de hospitalidad y felicidad. En este nuevo local se pueden encontrar para desayunar y merendar "calentitos" artesanos, además de pasteles y pan de obrador. Lo regenta un ex militar que estuvo en la Brigada de Montaña, Jonathan Pineda Suárez, de 32 años.

El hostelero desvela que el secreto de los churros es "hacerlos como si me los fuera a comer yo mismo, respetando las medidas del maestro churrero que me las enseñó", y añade que para que no queden aceitosos, "el gasificante y la harina son el truco".

Crujientes por fuera y jugosos por dentro, el récord de churros vendidos en su local un domingo son con 45 kilos, detalla el churrero: "En la torba de la máquina caben unos 12 kilos de masa, así que aquel día tuvimos que repostar hasta cuatro veces".

Desde Teranga se apuesta por la tradición de los churros en el Aljarafe y, en concreto, en Coria del Río. Es algo "muy típico y aquí nuestra base son los churros desde el principio. Se pueden pedir para llevar o tomarlos en nuestra terraza, ahora que el tiempo acompaña", reseña Jonathan Pineda.

Hace tan sólo unos meses que han abierto pero ya disponen de una amplia oferta. Junto a los churros, en Teranga se sirven, helados, zumos naturales y los desayunos "de siempre": las tostadas. Pero el protagonista inconfundible es el "calentito": "Aquí viene gente que sólo quiere churros y no otra cosa".