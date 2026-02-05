Ciclo de teatro "Estrénate" en el Cicus este febrero: Esta es la programación completa

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), acogerá durante los próximos días el programa de artes escénicas “Estrénate”, una iniciativa que viene produciendo desde 2012 con la participación de artistas y grupos profesionales emergentes procedentes de todo el territorio nacional.

Esta cita alcanza este año su decimocuarta edición consolidada como espacio de referencia para el estreno de propuestas escénicas contemporáneas que en esta ocasión reúne a 20 compañías de teatro de toda España que muestran que la creación escénica sigue siendo permeable a las inquietudes sociales.

Desde el día 5 y hasta el próximo 27 de febrero, este espacio ubicado en la calle Madre de Dios, en el Casco Antiguo de Sevilla, será el escenario de una serie de representaciones teatrales de diferente índole.

Algunos de los criterios de valoración para seleccionar los proyectos son el fomento de nuevas propuestas facilitando el estreno de obras que, por la novedad de su idea o de sus componentes, no cuente con facilidades previas para su inclusión en otras programaciones del territorio.

También se valoran las propuestas más emergentes y aquellas que buscan la socialización de la creación artística, además de la participación o integración de miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla o egresados recientes. La programación agrupa a compañías profesionales de pequeño y mediano formato, cuyas trayectorias y perfiles artísticos garantizan propuestas de calidad, con temáticas arriesgadas y formatos originales.

La convocatoria para la edición de 2026 de Estrénate ha contado con solicitudes provenientes de todo el territorio nacional y sobre las que la Comisión de Selección ha destacado la elevada calidad de la mayor parte de las propuestas escénicas y su adecuación a los criterios de programación expresados en la convocatoria.

Programación completa

La edición de Estrénate 2026 se celebrará en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) entre el 5 y el 27 de febrero con un total de seis representaciones que se podrán ver a lo largo de los siguientes días: