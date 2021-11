Revista de cine en plataformas

Es fácil separar el grano de la paja en la oferta de Netflix. Al estreno de la estupenda Una película de policías, del mejicano Ruizpalacios, se sumaba también hace una semana lo nuevo del italiano Marco Tullio Giordana, Yara, un relato basado en hechos reales que reconstruye la obsesión de una abogada por averiguar el paradero de una joven desaparecida. Del director de la extraordinaria La mejor juventud siempre debe esperarse, como mínimo, la sobriedad y la eficacia narrativa. También en Netflix se ha estrenado Noche de fuego, de Tatiana Huezo, Mención Especial del Jurado en Cannes, candidata mejicana a los Oscar y una de las películas latinoamericanas más aclamadas del año, estudio íntimo y sensorial sobre la amistad femenina en un contexto agreste y violento.

Pocas novedades de interés en Movistar+, donde apenas Yalda, la noche del perdón, del iraní Massoud Bakhshi, destaca entre los estrenos semanales. Si quieren pasar por caja bajo demanda, Tiempo, de M. Night Shyamalan, una película que crece con la distancia y el recuerdo, o Invitado de honor, lo último del canadiense Atom Egoyan, también están ya disponibles.

En Apple TV+ ha aterrizado ya la nueva película de Tom Hanks, un género en sí mismo: Finch aborda un futuro distópico donde la amenaza del cambio climático es ya una realidad apocalíptica en la que el protagonista lucha por la supervivencia acompañado de un perro y un robot humanizado. En Amazon Prime tienen la inquietante y turbia The Nest, relato de una descomposición familiar dirigido por Sean Durkin y protagonizado por Jude Law, y en HBO MAX, no dejen pasar la oportunidad de seguirle el ritmo a un inspirado Steven Soderbergh, que en Sin movimientos bruscos ejecuta un brillante y estilizado relato criminal de aires noir y mensaje anti-corporativo ambientado en el Detroit de 1954 e interpretado por unos estupendos Don Cheadle, Benicio del Toro y Matt Damon.

Los nuevos caminos del cine japonés

Hasta mañana viernes 19 sigue abierto el plazo de inscripción (en Cicus) para un nuevo seminario, en doble versión presencial u online, impartido por el todoterreno Javier H. Estrada, jefe de programación del Festival de Cine Europeo y de Filmadrid y habitual de los talleres y cursos de cine en el Cicus.

Un seminario que aborda ahora los nuevos caminos del cine japonés, casi siempre a la sombra de sus clásicos (Ozu, Kurosawa, Mizoguchi) en lo que respecta a las aproximaciones críticas, para adentrarse en la obra de los nuevos autores del siglo XXI, con Hirokazu Koreeda, Naomi Kawase, Sion Sono o Kiyoshi Kurosawa al frente de una nueva generación que triunfa en festivales y penetra en los mercados globales, y a la que se han sumado en fechas más recientes los nombres de Ryusuke Hamaguchi, aclamado en Cannes con Drive my car y en cartelera con La ruleta de la fortuna y la fantasía, o los mucho menos conocidos Koji Fukada, Riho Kudo o Hiromichi Makao. De todos ellos se hablará en las cuatro sesiones del seminario los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre en horario de 16h. a 19h., y para aquellos que opten por la modalidad presencial, se proyectarán también Shara (2003, Kawase), Asako I & II (2018, Hamaguchi), Orphan’s Blues (2018, Kudo) y Obake - Ghost (2019, Nakao).

Zigzag: prodigios de la animación infantil sueca

Con un mundo animado que explora el descubrimiento de uno mismo, los demás y el mundo que nos rodea, las películas de Zigzag Animation han conseguido el reconocimiento de crítica y público de todas las edades. En 1985, los suecos Lotta Geffenblad y Gun Jacobsson fundaron un estudio de animación en Estocolmo llamado Matiné. Cinco años más tarde se sumó al equipo el israelí Uzi Geffenblad y en 1995 pasó a llamarse Zigzag Animation.

Con las técnicas stop-motion, una insólita expresividad de los personajes y un cuidado trabajo musical y sonoro, los largos, medios y cortos de la casa son ya una referencia mundial del cine infantil, y en este ciclo en Caixaforum podrán verse cuatro de ellos entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre: Topitos y machitas (2011), Las nuevas aventuras de Topitos y Manchitas (2013), Franz y el director de orquesta (2005) y El tesoro de ser pequeño (2017).

El estreno de la semana: The power of the dog

Dos semanas antes de su llegada a Netflix, The Power of the dog, la nueva película de Jane Campion, se estrena en cines para alegría de los que gusten de disfrutar del western en pantalla grande. La neozelandesa adapta fielmente la novela de Thomas Savage para contar la historia de rivalidad de dos acaudalados hermanos de Montana (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons), en la encrucijada del nuevo siglo XX, donde tradición y modernidad libran un nuevo pulso.