Club Nature, el nuevo evento en el Parque del Alamillo con música electrónica y mucha diversión

El fin de semana del 26 y 27 de septiembre, viernes y sábado, el Parque del Alamillo acogerá la primera edición de Club Nature, un festival de la mano de In the Park que reunirá a diferentes artistas nacionales en un enclave único y con el mejor de los ambientes. In the Park presenta, de esta manera, Club Nature, un nuevo formato que potencia la cultura local y que se celebrará en colaboración con Cervezas Victoria entre las 19:00 y las 00:00 horas de los días 26 y 27 de septiembre. En el espacio habrá varios foodtrucks con comida.

A diferencia de la experiencia habitual de In the Park, Club Nature apuesta por un concepto más íntimo: dj sets y conciertos de diferentes estilos musicales, en un único espacio que potenciará la conexión entre artistas, público y entorno. La programación reunirá una variada selección de estilos, desde la electrónica más cuidada hasta ritmos tropicales y sonoridades experimentales.

Programación

El viernes 26 habrá pistoletazo de salida con el dj set de Novia Pagana, las letras introspectivas con ritmos Drum and Bass y break del francogaditano Pableau, y el set a vinilo de Doom, Bird & Beach, un trío de DJs formado por Pablo Doom, Dr Bird y Acapulco Beach.

El sábado 27 abrirán la jornada los ritmos latinos de la colombiana y afincada en Sevilla Dj Tatikardia. Le seguirá la emergente y multitudinaria banda La Cumbia del Pelícano, para cerrar el evento de dos días con la dj y productora sevillana Dalila, que será responsable de llenar el patio del cortijo con sus breaks, sintetizadores y basslines de aroma a Reino Unido.

Venta de entradas

Este evento tiene un coste de 11 euros en los que se incluye el vaso y 9 tokens (fichas) canjeables por bebidas en el bar. Para acceder al festival es necesario inscribirse en las listas que ya están habilitadas a través de la página web de DICE. El acceso a menores de edad está prohibido. Club Nature es una invitación a reconectar: un espacio sonoro efímero que emerge al aire libre y cercano a la naturaleza.

Con la magia de la noche como aliada y el entorno natural del Cortijo del Alamillo como escenario de estas noches estivales, este festival se perfila como una cita imprescindible para los amantes del culto a la buena música y las experiencias singulares. Es una invitación a vibrar con cada artista y a compartir la experiencia en comunidad.