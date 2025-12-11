Conciertos de Navidad del cuarteto Altri Canti en Sevilla

El cuarteto Altri Canti vuelve con sus conciertos de Navidad. El próximo será a las 20:30 en la iglesia de Santo Ángel el día 20 de diciembre y , el siguiente, el día 28 de diciembre a las 12:30 en la capilla del Dulce Nombre de Jesús ( hermandad de Vera Cruz). La entrada es libre hasta completar aforo, además de la misa cantada habrá un recital de villancicos.

La asociación coral voces del Mesías nace de las inquietudes artísticas de un grupo de cantantes en las Navidades de 2002, a partir de la representaciones del Mesías participativo. Al principio, la asociación mantiene dos formaciones, n coro de cámara y otro más numerosos con la finalidad de abarcar un repertorio más variado, siempre dentro del ámbito amateur. En julio de 2006 la asociación decidió continuar solo con el coro de cámara, adoptando el nombre artísitco de coro de Cámara Altri Canti. Desde el año 2007 el coro ha organizado varios conciertos anuales y ha sido invitado a otros encuentros y certámenes tanto regionales como nacionales, como el 29 Encuentro Coral Ciudad de Torrevieja celebrado en abril de 2015 en el teatro municipal de esta localidad alicantina. También participa cada año en el festival organizado por la Federación Sevillana de Coros y en el primer y segundo festival de Coro Manuel de Falla, organizados en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

El repertorio del coro se basa fundamentalmente en obras del Renacimiento. En los últimos años se ha introducido en otras épocas con la finalidad de ampliar conocimientos y ofrecer al público estilos menos conocidos dentro del ámbito de la música coral. En junio de 2023 y 2024 organizó y participó en el primer y segundo encuentro Coral de Sevilla.