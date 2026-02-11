Cruz Roja reconoce el compromiso social del tejido empresarial de Sevilla

Cruz Roja entrega un año más sus premios a las empresas y entidades sevillanas que se han distinguido por colaborar con la Institución humanitaria, apoyando a los colectivos más vulnerables a través de diferentes iniciativas y proyectos, como el Plan de Empleo. O entidades que a través de donaciones o como socias de Cruz Roja contribuyen a mejorar la vida de miles de personas.

16 empresas han recibido este homenaje a su labor social en la provincia de Sevilla. Entre las empresas premiadas las hay de todo tipo: pequeñas y medianas, pero también multinacionales que cuentan con actividad y un gran arraigo en Sevilla. También se ha reconocido a entidades que han tejido alianzas con Cruz Roja a lo largo de 2025, bien como socias o como colaboradoras.

Con ello, se quiere poner de relieve la implicación del tejido empresarial en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

“Estas empresas son un referente en responsabilidad social corporativa, y para Cruz Roja supone un verdadero privilegio que decidan impulsar nuestros proyectos con su solidaridad. Su apoyo nos permite multiplicar el impacto de nuestra labor. Los Objetivo de Desarrollo Sostenible nos recuerdan que solo mediante alianzas entre todos los agentes sociales, también con el sector empresarial, podremos construir un mundo más justo”, ha explicado Marta Vilches, presidenta de Cruz Roja en Sevilla.

El pasado año, Cruz Roja firmó 1.175 alianzas con 477 empresas en Sevilla para ofrecer acompañamiento y formación en materia laboral a las personas más vulnerables. Todo un récord de cifras en los 25 años que la Organización lleva desarrollando proyectos del área de Empleo.

Las empresas que colaboran con Cruz Roja ofrecen prácticas, actividades de orientación laboral, y cursos de capacitación. Gracias a esto, más de 5.200 personas pudieron recibir apoyo para superar las barreras que les impiden acceder al mercado laboral, como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas refugiadas o mayores de 45 años. Un total de 1.113 personas lograron un puesto de trabajo en Sevilla gracias al área de Empleo de Cruz Roja, “algo que no habría sido posible sin la colaboración de estas empresas, que nos abren sus puertas y nos ayudan a crear oportunidades laborales que cambian vidas”, les ha agradecido Marta Vilches.

La participación en el área de Empleo supone un valor añadido para el tejido empresarial, ya que Cruz Roja facilita los procesos de selección, mejora la adecuación de los perfiles profesionales y contribuye a una inserción laboral con impacto social positivo.

Agradecer asimismo “la implicación constante” de las 317 empresas socias de Cruz Roja en Sevilla, que se suman a los 30.178 socios particulares cuyo apoyo permite sostener proyectos dirigidos a personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, infancia en situación de vulnerabilidad y otros colectivos en riesgo.

Las empresas distinguidas en esta edición de los premios son: Clece/Atende, Fundación Cruzcampo, FICA, Bidafarma, Supermercados DIA, Proylac, Rocman External Service S.L., Family Cash, Carrefour, Hotel Don Ramón, IT montajes, Frutos Secos San Blas, Toc Hostel Sevilla, ALDI, Team Service y kIk.

El reconocimiento a las empresas que se han destacado en 2025 es una iniciativa del Proyecto “Reto Social Empresarial + PLUS” de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza (CCI: 2021ES05SFPR003).