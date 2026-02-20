Cucharón de Plata 2026 para Mariano García, del Donald, por su “trayectoria ejemplar en la hostelería”

La Fundación Cámara de Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur, con la colaboración de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, han homenajeado al hostelero Mariano García Romero, dueño del restaurante Donald, con la entrega del Cucharón de Plata 2026’ por “su trayectoria ejemplar en la hostelería" en una ceremonia donde ha estado arropado por su familia, amigos y compañeros. Nadie se ha querido perder este reconocimiento a uno de los taberneros de referencia en la ciudad. El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, se refirió al Donald más "un lugar de peregrinación que un bar".

El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, señaló que esta es una muestra del compromiso de la Fundación Cámara de Comercio con la hostelería, "te deberías haber traído tu mandil", bromeó. Po su parte, el presidente de los hosteleros sevillanos, Alfonso Maceda, aprovechó para reivindicar "más respeto hacia un sector que es muy importante en la ciudad". El alcalde, José Luis Sanz, destacó que el premio "reconoce el talento gastronómico".

Mariano entró como camarero al cumplir los 18 años y en 1987, cuando el propietario Manuel Ávila se retiró, decidió quedarse el negocio junto con otros dos compañeros, aunque desde hace unos diez años pilota solo este establecimiento.

El tradicional establecimiento de la calle Canalejas cumplió en 2023 medio siglo de vida, en unas instalaciones repletas de premios, fotos de toreros y recortes de prensa. El propietario se mostró orgulloso recordando que “somos de los pocos sitios de Sevilla donde se siguen cantando las tapas”.

Al recoger el premio, Mariano García ha destacado que “de lo que ha sido y sigue siendo mi casa, e igualmente la vuestra, del Restaurante Donald, yo no he sido ni soy, ni mucho menos, el autor y merecedor de esta distinción que, por el prestigio de la Cámara, la Caja Rural y el Ayuntamiento en la persona de su Alcalde, me llena de satisfacción y orgullo. De Cafetería Donald, de Restaurante Donald, de La Hermandad, solo soy COAUTOR, y digo “co”, por cuanto también lo habéis sido y lo que les rondaré morenas, mi mujer, mis hijas, mis padres, mi maestro Manolo Ávila, mis cofrades de tantas hermandades queridas, mi gente del mundo del toro (toreros, ganaderos, apoderados, etc.), mis amigos, mis tertulias y mis todos. Sin vosotros, Donald sería un “simple” bar y no una “casa de todos los que acabo de nombrar”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "la entrega de este Cucharón de Plata a Mariano García no es una distinción de cortesía, sino un acto de justicia institucional con un hombre que ha convertido la barra de un bar en una de las instituciones más sólidas de nuestra ciudad". Para Sanz, el propietario del mítico Restaurante Donald personifica esa "Sevilla que, desde la excelencia y el esfuerzo personal, construye nuestra imagen ante el mundo", funcionando como un "termómetro social" y un "ejercicio de resistencia cultural" que mantiene viva la autenticidad del servicio al cliente.

Sanz ha puesto en valor el peso estratégico del sector, señalando que la hostelería es una "pieza fundamental que aporta más del 14% al Producto Interior Bruto local" y representa hoy "cerca del 20% del empleo total en la ciudad". En este sentido, ha recordado que Sevilla lidera la creación de empresas en el sector servicios en Andalucía, con un incremento neto de licencias de actividad que supera el 4,5% respecto al ejercicio anterior, consolidándose como el "motor económico y empresarial" de la región.

Por último, el alcalde ha reafirmado su apuesta por un modelo de gestión basado en "menos burocracia y más seguridad jurídica". Ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para facilitar la actividad económica mediante la simplificación de procesos en la Gerencia de Urbanismo, habiendo logrado "reducir los tiempos medios de respuesta administrativa en un 30%". Según Sanz, el éxito de profesionales como Mariano García demuestra que "el talento necesita un entorno favorable para prosperar, un compromiso que el consistorio mantiene como eje prioritario para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del sector”.

El presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero, ha felicitado al galardonado, asegurando que “hoy rendimos homenaje no solo a una trayectoria profesional, sino a una manera ejemplar de entender la hostelería: desde la vocación, el esfuerzo, la cercanía y el respeto por el trabajo bien hecho. Una labor social y cultural que contribuye al prestigio de Sevilla como ciudad gastronómica”.

En palabras de José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, “la distinción “CUCHARÓN DE PLATA” no es un premio a un cocinero, tampoco es el resultado de una competición, ni siquiera se entrega por una calidad que pueda ser para acumular astros o luceros, la intención de este otorgamiento va más allá”.

“El “CUCHARÓN DE PLATA” viene a ser el reconocimiento a una compilación de referencias para mostrar, a quien lo recibe, las razones de ser un ejemplo de admiración popular. Esas razones son matices necesarios que hacen de estos lugares hosteleros de Sevilla un lugar de peregrinación más que un bar, taberna, restaurante o sencilla tasca. Y es precisamente esas referencias la que se materializan en personas o en establecimientos”.

“Rafael Juliá, Juan Robles o El Rinconcillo, iniciaron un homenaje justo y necesario para poder entender una forma de disfrutar las relaciones sociales, la calle y la propia vida. Con esa intención seguimos celebrando la presencia en nuestra ciudad de personas y sitios irrepetibles, lo hacemos para honrar una seña de identidad de esta ciudad, algo que, en definitiva, celebramos todo por la significación que tenemos con ella. Este Cucharón de Plata viene a ratificar que la firma de entender la vida en esta ciudad es tan única como ella misma. Y en esta ocasión, nuestro admirado Mariano García Rodríguez es fiel representante de esos requisitos”.

Por su parte, Salomón Hachuel fue el encargado de realizar la glosa al homenajeado para el que ha tenido palabras de admiración y cariño. “Estamos ante un artista de la barra que deleita a sus clientes cantando las tapas. Que se ha hecho a sí mismo desde que salió de Camas siendo un niño. Una persona reivindicativa, que se enerva cuando no encuentra gente joven para trabajar. Suya fue la iniciativa de colgar un cartel en su bar anunciando que contrataba a gente con más de 50 años. Y no se trataba de un capricho, sino de la necesidad por la experiencia adquirida en tantas y tantas contrataciones. Gente joven que se acerca un día, y a las 24 horas ya no vuelven. Y el bar tiene que seguir abierto. Por eso es normal ver a Mariano ir del Donald a la Hermandad, su otro bar, con platos en la mano”.

Además, el Presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, ha destacado la importancia que supone para la economía el sector hostelero y ha añadido que este es “un merecido reconocimiento a un ‘tabernero’ porque no siempre se valora esa función que hacen. Establecimientos con dueños que conocen a sus clientes. Cada vez es más difícil mantener estos negocios. Crecen grupos empresariales con muchos establecimientos que pierden esa personalidad y la esencia de la ciudad.”