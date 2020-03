¿Qué es el The ElectricKleejosSapo tour que vendrá a Sevilla?

Tres de las mejores bandas nacionales de rock de la actualidad, The Electric Alley, The Kleejoss Band y King Sapo, se han unido bajo el nombre "The ElectricKleejosSapo Tour" para dar una gira de tres paradas por las comunidades autónomas natales de los miembros de estos grupos.

La gira exprés hará parada en Sevilla el próximo sábado 7 de marzo en la Sala X. Esta localidad ha sido elegida por la banda The Electric Alley, nacientes en Cádiz, pero que a falta de fecha en su ciudad natal se han desplazado a la capital andaluza.

El jueves 5 de marzo el triplete de bandas actuará en Zaragoza en la sala Las Armas, hogar de The Kleejoss Band. La siguiente fecha concertada es el viernes 6 de marzo, donde actuarán en Madrid en Sala Caracol, ciudad de procedencia del grupo King Sapo.

The Electric Alley

Esta banda la conforman cuatro músicos gaditanos. El cuarteto es pionero en crear piezas donde se combina el rock y la electricidad. Con sus letras ponen en manifiesto su compromiso social e identificación con la generación a la que pertenecen.

King Sapo

Los cuatro integrantes de esta banda consiguen en sus canciones la combinación perfecta entre los sonidos del rock de los 60' y 70' con sonidos actuales. King Sapo es fácilmente identificable por la forma en la que utiliza el groove y por sus letras repletas de ironía y misterio.

The Kleejoss Band

La banda zaragozana se encuentra en continua expansión. The Kleejoss Band es uno de los grupos actuales de rock más prolíficos, que desde sus inicios han sabido sorprender con estilos distintos en cada disco.