Diez visitas guiadas para descubrir curiosidades de Sevilla en la Noche en Blanco 2025

Sevilla acoge este viernes 3 de octubre la duodécima edición de la Noche en Blanco, con más de 160 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad.

La Noche en Blanco es una cita cultural que cada año abre de forma excepcional museos, monumentos y espacios singulares de la ciudad, muchos de ellos con entrada gratuita o con precios reducidos. Durante unas horas, Sevilla se llena de propuestas artísticas y culturales que se extienden desde la tarde hasta la madrugada, convirtiendo sus calles en un escenario vibrante y lleno de vida. Su finalidad es acercar la cultura a todos los públicos de una manera abierta y participativa, ofreciendo experiencias innovadoras y accesibles para la ciudadanía.

Como cada año, será posible acceder a monumentos y puntos emblemáticos de la ciudad, incluyendo la Catedral, la Iglesia del Salvador, el Museo de Bellas Artes o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Toda la programación está disponible en la web oficial.

Entre las actividades, destacan numerosas visitas guiadas que permiten conocer la ciudad desde prismas distintos: rutas históricas, temáticas gastronómicas, recorridos misteriosos o itinerarios vinculados a la Semana Santa. Aquí recogemos diez de las más curiosas y singulares.

Visita guiada a los Baños de la Reina Mora y la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús

Un recorrido único por los restos de los baños árabes más grandes de Sevilla (siglo XII), que posteriormente fueron convento de monjas agustinas y cuartel de ingenieros. Durante la visita se explicará la importancia de los hammam en la Sevilla islámica, los usos de cada sala y la transformación posterior del edificio. El itinerario se completa con la entrada a la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, un templo de tres naves con frescos, altares de varios estilos y la historia de su hermandad.

El acceso se realiza por calle Baños, 17, con horario de 20:30 a 0:00. El precio es de 2 euros por persona.

Historias del chocolate - Sevilla a la carta

Esta ruta temática en formato “micro” de 60 minutos rescata la olvidada historia del cacao en Sevilla: la llegada de las primeras semillas a Europa, el primer cargamento procedente de América, los estudios botánicos y las recetas que situaron a la ciudad como pionera en el consumo de chocolate. Se mostrarán objetos como mancerinas o chocolateras, piezas imprescindibles de las casas sevillanas, y se compartirán testimonios de viajeros que lo consideraban el mejor del continente.

El punto de inicio es en calle San Pablo, 1. Se organizan grupos a las 20:00 y a las 22:00. El precio es de 5 euros por persona, siendo gratuito para menores de 10 años. La reserva debe realizarse a través de este enlace.

Paseo por Sevilla y sus barrios - Mirasevilla

La ciudad ha experimentado un intenso desarrollo urbanístico a lo largo del siglo XX, y en este paseo se descubren los barrios sevillanos como mosaico urbano, con sus contrastes y particularidades. Se trata de un recorrido que permite disfrutar del patrimonio histórico enmarcado en calles peatonales y la vida cotidiana de los distintos distritos.

El punto de encuentro es la Plaza del Museo. Los grupos están programados en tres turnos: de 20:00 a 21:30, de 22:00 a 23:30 y de 0:00 a 1:30. El precio es de 5 euros y las reservas deben hacerse por correo electrónico a mirasevilla2@gmail.com.

La Cara Oscura de Sevilla - Explorer Sevilla

Un recorrido nocturno para descubrir la Sevilla más misteriosa, con relatos de sombras en la Facultad de Bellas Artes, sucesos inexplicables en antiguas casas señoriales y leyendas que se transmiten de generación en generación. A la luz de la luna, se recorren calles y plazas del norte del casco histórico en busca de lo sobrenatural.

El punto de encuentro es la puerta principal de la Iglesia de la Anunciación. Los grupos salen a las 19:00 y a las 21:00. El precio de la visita es de 5 euros. Las reservas deben realizarse a través de este enlace.

Visita teatralizada a la Iglesia de Santiago - Hermandad de la Redención

La Iglesia de Santiago el Mayor abre sus puertas con una propuesta teatralizada en la que se reviven los episodios históricos y los personajes que pasaron por este templo. Una oportunidad para conocer de manera amena la historia de la hermandad y el patrimonio de este espacio sagrado.

La visita tiene lugar en la Plaza Nuestro Padre Jesús de la Redención s/n, en pleno centro de la ciudad. Estará disponible desde las 20:00 hasta las 2:00 de la madrugada. El precio es de 2 euros.

Ruta teatralizada Historias de la Alameda - ConocerSevilla

La Alameda de Hércules se convierte en escenario vivo gracias a esta ruta teatralizada, en la que se representan momentos históricos y personajes emblemáticos vinculados a este espacio urbano. Una forma distinta de recorrer uno de los lugares con más vida cultural y social de Sevilla.

El punto de encuentro es la puerta de la capilla del Carmen, en calle Calatrava s/n. Se organizan grupos a las 20:00 y a las 21:45. El precio es de 7,5 euros por persona. Las reservas deben realizarse mediante este enlace.

Microvisitas teatralizadas al Palacio Bucarelli - Engranajes Culturales

De la mano de “Juanita”, una mercader del siglo XVII, se visitan las estancias principales del Palacio Bucarelli, descubriendo su capilla, el patio principal, el jardín interior y el papel de la familia en la historia del barrio. Relatos, anécdotas y secretos acompañan a los visitantes en este singular recorrido.

La actividad se realiza en calle Santa Clara, 23, en horario de 21:00 a 23:30. El precio de entrada es de 5 euros. Las reservas deben llevarse a cabo en este enlace.

Un paseo por la Judería - TodosobreSevilla

Una visita que recorre los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé, antiguamente parte de la judería sevillana. A través de leyendas, anécdotas y datos históricos se reconstruye su evolución y se muestra la riqueza cultural y la belleza de esta zona cargada de simbolismo.

El punto de encuentro es en calle Cano y Cueto, junto al número 7, en la zona peatonal. La ruta se desarrolla de 20:00 a 21:45 y tiene un precio de 10 euros. Las reservas deben realizarse en info@todosobresevilla.com.

Orígenes y curiosidades de la Semana Santa - El Contraguía

Este recorrido permite conocer el nacimiento y evolución de la Semana Santa, con curiosidades sobre su desarrollo en los templos y en las calles. Los asistentes podrán debatir sobre los aspectos más destacados y también los retos de la celebración, entendiendo mejor una tradición que define la identidad sevillana.

El punto de encuentro es la Plaza de Pilatos, junto a la estatua de Zurbarán. Se organizan dos grupos, a las 22:00 y a las 0:00. El precio es de 5 euros, con reservas en info@rutascofrades.com.

La Sevilla de Cervantes - Ispavilia

Una ruta que transporta a los visitantes a la Sevilla de finales del siglo XVI, la metrópoli del comercio con América que inspiró a Miguel de Cervantes. Se descubrirán los lugares vinculados al escritor, su visión literaria de la ciudad y el contexto histórico que la convirtió en una auténtica “Nova Roma hispalense”.

El punto de encuentro es en calle Entrecárceles, junto al busto de Cervantes. El recorrido se realiza de 20:00 a 22:15. El precio es de 15 euros por persona y las reservas se gestionan aquí.

