Emilio Fernández 'Caracafé' recibe la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil

El Palacio de la Moncloa, en una ceremonia que se convirtió en un emotivo tributo a la cultura gitana, fue el escenario de una jornada que celebró los logros y la historia del pueblo gitano en España. En este marco, uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento de Emilio Fernández de los Santos, conocido como Caracafé, con la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil. Este galardón, otorgado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce su incansable labor como músico y filántropo, y su impulso a la integración social a través de la cultura y la educación.

Fundador de la Fundación Alalá, un proyecto que se ha convertido en referente en la integración social de menores y jóvenes en riesgo de exclusión, Emilio Fernández ha demostrado que la música y las artes son herramientas poderosas para transformar realidades. A través de la Fundación Alalá, se ofrece formación gratuita a más de 200 niños y niñas en el Polígono Sur de Sevilla, un barrio históricamente marcado por la desigualdad social. Las clases de guitarra, baile, canto, percusión, teatro y artes plásticas son solo una pequeña muestra del compromiso de la fundación con el futuro de estos jóvenes, ayudándoles a encontrar en la cultura un camino hacia la inclusión y el desarrollo personal.

La importancia de su labor no sólo radica en la formación artística, sino también en el fomento de valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por las diferencias. Emilio, con su visión de un mundo mejor, ha logrado que niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad encuentren en las artes una motivación para soñar, para crecer, y para cambiar su entorno. La Fundación Alalá no sólo es un centro cultural, sino un refugio donde los jóvenes tienen la oportunidad de explorar sus talentos y de ser parte de un proyecto común que promueve la equidad.

La entrega del galardón se realizó en el contexto de una celebración por los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, un acto que subrayó la importancia de reconocer la contribución del colectivo a la cultura, la política y la sociedad española. Junto a Emilio Fernández, fueron homenajeados otros grandes referentes del mundo cultural y social, como la cantante Lolita Flores y el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, quienes recibieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Estos premios, que reflejan el compromiso de España con la inclusión y la visibilidad de la cultura gitana, fueron un testimonio de la diversidad y riqueza cultural que define a nuestra sociedad.

Este evento, que también sirvió para rendir homenaje a figuras del flamenco como el fallecido Camarón de la Isla, es un recordatorio de que el camino hacia la integración plena del pueblo gitano en la sociedad española está lejos de ser sencillo. La escritora gitana Noelia Cortés recordó que este trayecto ha estado marcado por las persecuciones y la marginación, pero también por los logros y los avances en la visibilidad del colectivo. La jornada culminó con un mensaje de esperanza y unidad, subrayando la necesidad de seguir trabajando por la educación y la integración.