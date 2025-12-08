Degustaciones gratuitas, productos locales y mucho más en la feria Sabores de la Navidad: fecha y ubicación

El próximo fin de semana, durante los días 13 y 14 de diciembre (sábado y domingo) el Patio de la Diputación de Sevilla acogerá una nueva muestra de la XVII Feria de Productos Locales de la Provincia de Sevilla, que en esta ocasión se presenta con el distintivo de "Sabores de Navidad", una primera edición que espera atraer a cientos de visitantes en el marco de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla.

En esta ocasión serán aquellas empresas con productos dedicados a la Navidad las que expongan en los diferentes stands con los que contará la feria de muestras, que es de carácter gratuito y para todos los públicos. A las puertas de la celebración de la festividad de la Navidad, la feria brinda la oportunidad, en tan fabuloso enclave, de degustar y adquirir una amplia variedad de productos agroalimentarios de primera calidad con las que disfrutar en fechas tan señaladas.

En ella se expondrán para la venta los mejores productos que los pequeños empresarios de la provincia elaboran, producen y fabrican con todo su esfuerzo y dedicación, sabedores de la alta valoración y consideración que tienen entre el público asistente. Un ejemplo de ellos son los dulces navideños, aceites, aceitunas, productos cárnicos, lácteos y mucho más.

De esta manera, el evento contará con una nutrida representación de empresas de diferentes sectores de la provincia de Sevilla, con un total de 39 entidades expositoras a las que se podrá comprar de forma directa aquello que producen y elaboran, sin intermediario alguno. Con este encuentro la feria recupera el escenario como elemento dinamizador del evento, y en el que se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma.

La cita tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre, en el siguiente horario:

Sábado, 13 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas (de manera ininterrumpida).

de 11:00 a 20:00 horas (de manera ininterrumpida). Domingo, 14 de diciembre, de 11:00 a 18:00 horas (de manera ininterrumpida).

En la cita, que cuenta con ambientación navideña y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos para disfrutar en familia, no faltarán actuaciones musicales y coros de campanilleros y zambombas flamencas, además de sorteos de productos Sabores de la Provincia de Sevilla. También incluye la degustación de platos elaborados en directo por el chef Luis Portillo y un programa de actividades de talleres y demostraciones, en la tarde del sábado, conducido por el comunicador Pepe Da Rosa.

Y como en cada feria de productos gastronómicos, habrá también degustación de un plato representativo de algún pueblo sevillano, y en esta ocasión se rendirá homenaje al producto estrella de Isla Mayor: el arroz.

El fin de semana del 21 y 22 de diciembre la feria vivirá una segunda edición de Sabores de Navidad con la que se pone el broche final a una Muestra avalada por el éxito de público, con una asistencia, hasta la fecha, superior a los 50.000 visitantes y en la que han participado más de 300 empresas locales.

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, “esta cita es imprescindible en estas fechas, a tan solo unos días de la Nochebuena y en pleno corazón de la capital hispalense, en la que sevillanos y visitantes pueden adquirir esos productos agroalimentarios de cercanía que tanto aprecian. Una cita, además, con un ameno programa navideño de dinamización para disfrutar en familia”. Y añade: “Los mejores productos de la tierra, los distintivos de cada pueblo. En definitiva, calidad, variedad de productos y cercanía. Y facilidad de acceso para su degustación y adquisición”.