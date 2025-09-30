Juego de gladiadores en la plaza de toros de este pueblo a 20 minutos de Sevilla

El próximo sábado, 4 de octubre, la plaza de toros del municipio sevillano de Guillena, a apenas 20 minutos en coche desde la capital, acogerá la competición deportiva Garken Box Gladiator Games, un encuentro en el que las parejas participantes tendrán que enfrentar pruebas de resistencia y de fuerza para llegar al pódio.

Garken Box Gladiator Games está organizada por el centro Garken Box, ubicado en Las Pajanosas, que está especializado en la realización de entrenamientos funcionales, crosstraining, G.A.P. y Open Box Gladiator, entre otras actividades deportivas. En esta ocasión y con la segunda edición de una cita que cada vez atrae a más personas, la competición organizada por este centro de entrenamiento con la colaboración del Ayuntamiento de Guillena será híbrida entre fuerza y resistencia. En ella los y las participantes tendrán que realizar un total de quince ejercicios de diferente tipo a lo que se suma una prueba de atletismo de tres kilómetros.

Tipos de pruebas y parejas

Garken Box Gladiator Games contará con tres tipos de competiciones: una para parejas femeninas, otra para parejas masculinas y una tercera modalidad para las parejas mixtas. Los ejercicios de cada una de ellas están adaptados al género de sus participantes, si bien es cierto que todas ellas son prácticamente idénticas.

Las inscripciones para participar en este evento tienen un coste de 90 euros por pareja hasta agotar plazas. En este precio está incluido un donativo de dos euros a la asociación Aspata, una mochila con el logo del evento, una amiseta fullprint exclusiva, la medalla por la participación y un pack de productos de suplementación deportiva. Durante el evento la persona encargada de comentar y animar la competición será Jesús Trucker con la fotografía y el vídeo de Pix Media Sport.

Garken Box Gladiator Games es una ocasión única para disfrutar de una competición fuera de lo común, tanto participando en ella como presenciándola, en un escenario único como es la plaza de toros de Guillena, construida sobre el antiguo patio de armas de un castillo musulmán.

Sobre Garken Box

Garken Box es un lugar de entrenamiento ubicado en la calle José María Olazábal, en el municipio de Las Pajanosas, especializado en ejercicios de tipo funcional para cualquier condición física a partir de los 15 años. Cuentan con actividades gimnásticas, G.A.P., Deka Training, Hybrid Training, movilidad, Open Box Gladiator, Cross training y entrenamientos de todo el cuerpo.

Las tarifas oscilan entre los 30 y los 39 euros al mes según la edad y si se va individualmente o en pareja. Toda la información acerca de las diferentes actividades, servicios así como las cuotas están recogidas en su página web.