Golgorio, la app sevillana que digitaliza las pachangas de fútbol

Organizar un partido de fútbol entre amigos puede ser una odisea: encontrar jugadores suficientes, reservar la pista, gestionar los pagos y coordinar horarios suele convertirse en cientos de mensajes en grupos de WhatsApp. Para resolver ese caos cotidiano nace Golgorio, una aplicación creada en Sevilla que ya está disponible en Android e iOS. La plataforma permite a cualquier persona crear o unirse a un partido en segundos, reservar pista desde el móvil, dividir automáticamente el pago y coordinarse con su equipo en un chat. Una solución que no solo simplifica la logística, sino que también abre la puerta a jugar sin necesidad de conocer previamente a un grupo, facilitando la integración de recién llegados a la ciudad y el impulso del fútbol femenino en el ámbito amateur. El proyecto arrancó en 2023 bajo el nombre de Pachanga y en este tiempo ha conseguido organizar más de 200 partidos y reunir a 1.500 jugadores sevillanos. Con el lanzamiento de su App móvil, sus fundadores quieren consolidar Sevilla como ciudad piloto y llevar el modelo a otras provincias andaluzas, donde el fútbol amateur mueve miles de jugadores cada semana. Más allá del plano del jugador, Golgorio trabaja también con centros deportivos, desarrollando un software que automatiza reservas, pagos y facturación, contribuyendo a modernizar la gestión de instalaciones y a mejorar la ocupación de las pistas. “Queremos que organizar un partido de fútbol sea tan sencillo como pedir un taxi o reservar una mesa. Nuestra misión es que los futboleros se preocupen solo por jugar”, destacan sus responsables. Con Sevilla como punto de partida, Golgorio busca ahora expandirse en Andalucía y convertirse en la app de referencia para el fútbol amateur en España.